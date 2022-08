Colombie: investi président, Gustavo Petro vise la fin de la «guerre anti-drogues»

Le nouveau président colombien Gustavo Petro a été investi ce dimanche 7 août sur la place Bolivar de Bogota devant une foule immense et une délégation d'invités internationaux.

Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, a prêté serment dimanche devant des centaines de milliers de personnes à Bogota, lançant un appel aux groupes armés pour signer la paix ainsi qu'à mettre fin à la « guerre anti-drogues » tenue en échec.

Gustavo Petro a prêté serment lors d'une cérémonie sur la place Bolivar de Bogota devant quelque 100 000 convives, dont une importante délégation d’invités internationaux comme le roi d'Espagne Felipe VI et des dirigeants d'Amérique latine. « Je ne veux pas de deux pays, de même que je ne veux pas de deux sociétés. Je veux une Colombie forte, juste et unie », a-t-il dit, ému, lors d'un discours.

« Les défis et tests auxquels nous faisons face en tant que nation requièrent une période d'unité et de consensus basique », a ajouté l'ex-maire de la capitale Bogota et ex-sénateur.

Durant la campagne électorale, Gustavo Petro a indiqué qu'il mettrait pleinement en œuvre l'accord de paix conclu en 2016 avec les rebelles des FARC et qu'il chercherait à dialoguer avec les rebelles de l'ELN. Il a réitéré cette volonté, de même que son intention de mettre en œuvre une nouvelle stratégie pour lutter contre le trafic de drogue.

Cet ancien guérillero de 62 ans a notamment proposé aux groupes armés en activité en Colombie des « avantages juridiques » s'ils signaient la paix: « Nous appelons (...) tous les groupes armés à reléguer les armes dans les nébuleuses du passé. A accepter des avantages juridiques en échange de la paix et en échange de l'arrêt définitif de la violence », a-t-il lancé.

Il a par ailleurs estimé qu'il était « temps d'avoir une nouvelle convention internationale qui accepte que la guerre contre les drogues a échoué », pour lui préférer une « politique forte de prévention de la consommation » dans les pays développés.

Selon lui, en quarante ans de lutte anti-drogues, « un million de Latino-Américains » ont été assassinés et 70 000 Nord-Américains succombent « chaque année à des overdoses ». La Colombie est le premier producteur de cocaïne au monde, avec les Etats-Unis comme premier client. « La guerre anti-drogues a renforcé les mafias et affaibli les Etats », a-t-il relevé.

