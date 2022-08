Cuba: violent incendie dans un dépôt de carburant à Matanzas

Matanzas, Cuba: la foudre a frappé vendredi 4 août un dépôt de carburant, et l'incendie s'est propagé à un second dépôt. Ce carburant alimente la centrale thermoélectrique Antonio Guiteras, la plus grande de Cuba. L'incendie était ce dimanche encore hors de contrôle.

REUTERS - ALEXANDRE MENEGHINI