Discours fleuve de Trump contre Biden à la Conférence des conservateurs CPAC

Donald Trump était l’invité vedette de la grande conférence annuelle des conservateurs américains samedi 6 août. L’occasion pour l’ancien président de tirer une nouvelle fois à boulets rouges sur l’administration Biden.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Invité à clôturer la grand-messe des conservateurs américains, à Dallas, Donald Trump a fait du Donald Trump. Un discours fleuve, répétant une nouvelle fois que l’élection de 2020 lui a été volée, que l’administration Biden est en train de détruire les États-Unis, qu’il faut combattre les radicaux de gauche.

Et bien sûr, l’ancien président critique le plan de réformes contre l’inflation et pour le climat en passe d’être voté par le Sénat. « Ils sont en train de voter en ce moment, a déclaré Donald Trump, mais peut-être que ce discours va les arrêter parce que je dis à Joe Manchin que je vais aller faire campagne contre lui en Virginie Occidentale et qu’il va perdre ! »

Bientôt candidat à la présidentielle ?

Donald Trump n’a pas non plus manqué de tirer profit de la polémique entourant la visite de Nancy Pelosi à Taïwan : « Qu’est-ce qu’elle est allée faire à Taïwan ? Elle a rendu service à la Chine parce que maintenant, ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent. Cela ne serait jamais arrivé sous Trump ! »

Donald Trump a également appelé à voter en masse pour les républicains en novembre pour reprendre le contrôle du Congrès. « Nous devons aussi reprendre notre belle Maison Blanche en 2024. » Un nouveau clin d’œil à son intention de se porter candidat pour la présidentielle.

► À lire aussi : Une potentielle bataille entre Trump et Pence en 2024?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne