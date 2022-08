À la Une : «Cinquante ans» pour aboutir à un plan climat aux États-Unis

REVUE DE PRESSE DES AMERIQUES

La presse américaine revient largement sur l'adoption par le Sénat du « Inflation Reduction Act », 430 milliards de dollars d’investissements pour le climat et pour la santé.

Publicité Lire la suite

À 90 jours des élections de mi-mandat, le plan de réforme défendu par le président Joe Biden a été adopté dimanche 7 août par le Sénat à 51 voix contre 50, après plus de seize heures de débats. Au total, il prévoit 430 milliards d’investissements dont 370 milliards pour le climat. L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030.

Ce paquet de mesures a été approuvé malgré l'opposition unanime des élus républicains, précise le Washington Post. Le plan pourrait être approuvé par les députés dès cette semaine, car la chambre des représentants est acquise aux démocrates.

Le New York Times revient sur l'épopée politique qui a mené à l'adoption de ce plan climat. Depuis le premier mémo arrivé sur le bureau du président Richard Nixon en 1969, qui l'avertissait du « problème du dioxyde de carbone », en passant par l'obstruction répétée du camp républicain face aux tentatives précédentes de taxer les énergies polluantes. Si le texte a pu être adopté, c'est aussi en raison des catastrophes naturelles à répétition, signes évidents du dérèglement climatique partout aux États-Unis, souligne le journal.

À l'image des Républicains, une partie de la presse émet des doutes concernant ce plan climat... Le Wall Street Journal, le journal des milieux d'affaires, publie plusieurs tribunes très critiques envers ces mesures, qui concerne aussi le prix des médicaments pour les plus modestes.

« Moins de médicaments, et une énergie plus chère », voici comment deux éditorialistes résument le plan adopté dimanche, « soi-disant destiné à lutter contre l'inflation » disent-ils. Ces dispositions risquent de freiner la recherche financée par l'industrie pharmaceutique, alertent-ils.

Dans son éditorial, le même journal, proche des Républicains, assure que les prix des médicaments risquent d'augmenter pour les Américains qui disposent d'une assurance privée.

Des salariés changent d'entreprise pour accéder à un traitement contre l’infertilité

Aux États-Unis, la couverture santé d’une personne dépend généralement de l'assurance proposée par son employeur. Le New York Magazine publie un long reportage, et donne la parole notamment à Rebecca Bell. Elle travaillait chez FedEx, mais l’assurance santé proposée par l’entreprise ne couvrait pas les traitements contre l’infertilité.

Après plusieurs fausses couches et plus de 10 000 de dollars dépensés - avec son mari - pour essayer d'avoir un enfant, elle a accepté un travail chez Amazon. Car le géant du commerce en ligne propose à ses salariées une assurance santé qui couvre les frais de fécondation in vitro. Sauf qu’après seulement une semaine, elle a dû arrêter, pliée en deux par la douleur à cause des cadences infernales, de nuit, dans un entrepôt. En théorie, « l'entreprise vous propose des avantages », comme cette assurance santé, dit-elle, mais en pratique, « ce travail casse littéralement votre corps », conclut amère cette ancienne salariée, qui a quitté l'entreprise.

À Cuba, un gigantesque incendie dans un dépôt pétrolier

À la Une de toute la presse cubaine s’affiche un énorme nuage de fumée noire aux reflets rouges. Cette fumée surplombe les réservoirs d'hydrocarbures de Matanzas, en bord de mer, à 100 kilomètres de la capitale La Havane.

Le feu a été provoqué par la foudre, qui a frappé un premier réservoir le vendredi 5 août. Il n'est toujours pas maitrisé. Le président Miguel Díaz Canel s'est rendu à Matanzas superviser les opérations des pompiers et des secours, souligne le quotidien du parti communiste, Granma.

Une nouvelle explosion a ensuite eu lieu, dimanche 7 août, rapporte le journal Cubadebate, affilié au régime. Trois réservoirs sont maintenant touchés, au moins une personne est morte, plus de cent vingt autres sont blessés, et dix-sept pompiers sont portés disparus souligne 14ymedio, un média d'opposition.

Ce gigantesque incendie survient alors que l'île manque de carburant depuis des mois, et n'a pas assez de pétrole pour alimenter ses centrales électriques vieillissantes. Les coupures d'électricité répétées ont provoqué plusieurs manifestations cet été. Elles avaient aussi déclenché l'an dernier le plus grand mouvement social dans le pays depuis la révolution de 1959.

En Haïti, un journaliste libéré et un ancien sénateur assassiné

Edner Décime, le journaliste d'Alterpresse et d'AlterRadio enlevé le 17 juillet dernier, n’est plus en captivité. C'est ce qu'a annoncé sa famille à l'agence haïtienne vendredi 5 août. Alterpresse publie une lettre rédigée par le journaliste après sa libération. « Comme beaucoup de compatriotes avant moi, j’ai fait la difficile, triste et macabre expérience de la privation de ma liberté », écrit-il. « Les quartiers où j'ai traîné mon micro sont devenus mon lieu de séquestration », mais « je ne regrette pas d'y avoir fait mon travail », conclut-il.

Le Nouvelliste rapporte de son côté l'assassinat d'un ancien sénateur. Yvon Buissereth, directeur de l'entreprise publique pour la promotion des logements sociaux, a été tué avec son chauffeur à Laboule 12, samedi, un quartier où a sévi tout l’après-midi le chef de gang Ti Makak, précise Le Nouvelliste. Les corps des deux hommes ont été retrouvés calcinés dans la région de Port-au-Prince. Le premier ministre Ariel Henry a condamné leur mort.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne