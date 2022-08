«De la terre, un toit, un travail»: en Argentine, des dizaines de milliers de manifestants dans la rue

«De la terre, un toit, un travail»: pour la San Cayetano, le patron des travailleurs, des milliers d'Argentins ont manifesté comme ici à Buenos Aires, dimanche 7 août, à l'appel d'organisations sociales. REUTERS - MIGUEL LO BIANCO

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Argentine, la relation entre le gouvernement d’Alberto Fernandez et les organisations sociales qui le soutiennent se fait de plus en plus tendue. Hier dimanche, comme tous les 7 août, l’Union des travailleurs de l’Économie populaire a réuni des dizaines de milliers de personnes dans tout le pays. Alors que l’inflation devrait atteindre les 90% cette année, elles réclamaient notamment la mise en place d’un revenu universel pour les travailleurs informels des classes populaires.