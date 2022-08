Où en est le droit à l'avortement aux Etats-Unis?

Depuis que la Cour suprême a annulé le 23 juin l’arrêt Roe vs Wade, chaque Etat se positionne par rapport à l’avortement. Petit tour d'horizon de la situation dans le pays sur cette question.

A partir de ce lundi en Arkansas, le parlement local est réuni en session spéciale. Certains députés pourraient tenter d’aller encore plus loin que leur loi déjà extrêmement restrictive, en empêchant les habitantes d’aller avorter dans d’autres Etats. Vendredi dernier, l’Indiana a été le premier Etat à voter l’interdiction de l’avortement depuis la décision de la Cour suprême il y a un mois et demi.

Les parlementaires du Nebraska et de Caroline du Sud devraient eux aussi convoquer cet été des sessions spéciales, pour faire voter au plus vite des interdictions totales ou quasi totales de l’avortement. Session spéciale également en Illinois, mais pour cet Etat démocrate il s’agit de protéger l’avortement, comme l’ont déjà fait New York et le Wisconsin. D’autres Etats progressistes devraient eux demander l'avis de leur population en organisant des referendums.

Depuis fin juin, une dizaine d’Etats ont banni l’IVG. A terme il devrait être quasiment impossible d’avorter dans la moitié des 50 Etats américains, surtout dans le sud et le centre très religieux ; mais la semaine dernière, la surprise est venue du Kansas, un Etat conservateur dont la majorité des habitants a pourtant voté pour la protection du droit à avorter.

« Votez, votez, votez », avait d'ailleurs exhorté début juillet le président Joe Biden, demandant aux Américains de lui donner une forte majorité parlementaire en novembre, lors des élections de mi-mandat : « la voie la plus rapide » selon lui pour restaurer le droit à l'avortement. Pour le moment, le président a signé un décret à portée limitée sur l’accès à l’IVG dans le pays, et son gouvernement a porté plainte contre une loi interdisant l’avortement dans l’Idaho.

