À la Une: la résidence de Donald Trump perquisitionnée par le FBI

La police fédérale américaine a perquisitionné la résidence de Donald Trump, Mar-a-Lago, à Palm Beach en Floride. Le tabloïde New York Post a interrogé sous couvert d’anonymat une personne présente sur place : « C’était comme dans un film d’action. Des voitures blindées ont déboulé à Mar-a-Lago et au moins 100 agents du FBI ont pénétré dans la résidence », raconte-t-elle.

« Pour une telle perquisition, la police fédérale a besoin d’un mandat signé par un juge fédéral. Et puisqu’il s’agit du domicile d’un ancien président, il est fort probable qu’elle a eu l’aval du ministère de la Justice », explique le New York Times. Le journal rapporte que ni le FBI, ni le ministère de la Justice, ni la Maison Blanche n’ont souhaité faire de commentaires.

Selon plusieurs médias américains, dont le Washington Post, « la perquisition concerne l’affaire des documents officiels, dont certains classés top secret, que Donald Trump a emmené avec lui en Floride à la fin de son mandat, au lieu de les transmettre aux Archives nationales comme le veut la loi ». Ces mêmes Archives avaient récupéré en février quinze cartons de ces documents à Mar-a-Lago. Leur présence chez l’ancien président constituait une violation flagrante du Presidential Records Act « qui exige la conservation des mémos, lettres, notes, courriels, télécopies et autres communications écrites liées aux fonctions officielles d’un président ». Le Boston Globe souligne que le stockage inapproprié de documents secrets représente un risque évident pour la sécurité nationale. Pour autant, « fouiller la propriété d’un ancien président à la recherche d’éventuelles preuves d’un crime est très inhabituel », souligne encore le Washington Post qui juge le moment « historique ».

Donald Trump a dénoncé une grave instrumentalisation du système judiciaire américain par les démocrates qui tentent ainsi, selon l’avis de l’ancien président, de l’empêcher de se représenter. Des accusations immédiatement reprises en chœur et amplifiées par les principaux ténors du parti républicain. Le chef de la minorité à la Chambre des représentants « Kevin McCarthy menace le ministre de la Justice d’une enquête si les républicains remportent la majorité en Congrès en novembre » annonce ainsi The Hill. Le sénateur de Floride Marco Rubio parle d’une persécution politique digne « des dictatures marxistes du Tiers Monde », rapporte de son côté USA Today. Le sénateur Lindsey Graham y voit d’ailleurs un lien direct avec l’approche des élections de mi-mandat. Dans un tweet, Marjorie Taylor Greene, membre de la Chambre des représentants et adepte de théories complotistes, estime que « c’est le genre de choses qui arrivent dans les pays en guerre civile ». Les commentaires approbateurs des internautes font froid dans le dos. « Ce serait bien de voir des agents du FBI tués » ou encore « chargez et tirez », peut-on y lire.

Une centaine de partisans de Donald Trump se sont rassemblés hier soir devant sa résidence à Palm Beach. « C’est une chasse aux sorcières », estime une manifestante dans les colonnes du Miami Herald. Comme les autres, cette jeune femme pense que les « démocrates ne s’arrêteront devant rien pour empêcher Trump de se représenter ».

L’OEA accuse la communauté internationale de 20 ans d’échecs en Haïti et d’être coresponsable de la crise actuelle

Dans un communiqué publié ce lundi, « le secrétaire général de l’organisation accuse la communauté internationale de 20 années d’échec en Haïti », résume le site d’information Haïti Press Network. « Un échec qui, selon Luis Almagro, crée le chaos, la destruction et la violence » :

« Sous le parapluie de la communauté internationale, les bandes criminelles qui assiègent aujourd’hui le pays et son peuple ont fermenté et germé. Sous ce parapluie, le processus de désinstitutionnalisation et de crise politique que nous connaissons aujourd’hui a germé et couvé », peut-on lire dans ce communiqué publié dans son intégralité sur le site de l’agence Alterpresse. Aujourd’hui, explique encore le secrétaire général de l’OEA, « il est absurde de prétendre que dans ce contexte de destruction, les Haïtiens, complètement seuls, polarisés et disposant de très maigres ressources, pourraient reconstruire un projet de sécurité, de réinstitutionnalisation et de développement qui permettrait à 12 millions d’habitants de retrouver une coexistence pacifique. Ne disposant pas de ressources, dans un climat de violence, en l’absence de capacités technologiques et financières, on tente aujourd’hui de faire croire qu’une solution haïtienne complètement endogène pourrait prospérer. Il n’en est rien ».

Frantz Duval, le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste les résume aujourd’hui ainsi : « Nombreux sont ceux qui rient - jaune ». Parce que, rappelle l’éditorialiste, ce communiqué émane de « l’une des institutions au cœur de tous les mauvais coups de ces dernières années en Haïti. L’OEA du Secrétaire général Luis Almagro, celui qui, en poste depuis mai 2015, était venu vendre son âme au président Jovenel Moïse pour obtenir le vote d’Haïti, lors de sa dernière élection en 2020 ». Cette même OEA qui, en 2011, s’était ingérée « dans la cuisine électorale haïtienne pour concocter un résultat sur mesure sans jamais s’excuser d’avoir privilégié la pire des options. L’OEA qui siège au Core Group et qui a donné un mandat sans objectif précis au Premier ministre, Ariel Henry après avoir accepté du président Moïse le viol de la constitution, la vassalisation du Conseil électoral provisoire et l’affaiblissement de toutes nos institutions. L’OEA, qui a toujours fait comme si Haïti avait la possibilité de trouver des moyens indigènes pour se reconstruire, reconnaît ce 8 août oh que non. Et cette OEA revient donc vers la communauté internationale pour lui dire que c’est à elle de fournir les ressources pour la relance, la sécurité, les élections, le dialogue », s’insurge encore Frantz Duval qui conclut : « L’OEA, après avoir soutenu en Haïti un modèle de gouvernance qui est pire que celui de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua, peut-elle être la porte de sortie après avoir été la porte d’entrée ? À nous de voir. Le pire serait que rien ne se passe et que la chute continue demeure la seule option ».

