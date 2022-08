États-Unis: nouvelle condamnation pour les meurtriers de l'Afro-Américain Ahmaud Arbery

Une nouvelle peine de prison à vie pour les meurtriers du jeune Afro-Américain, Ahmaud Arbery, en février 2020. Après la justice de l’état de Géorgie, c’est la justice fédérale qui s’est prononcée ce lundi.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

C’est l’une des particularités du système judiciaire américain : la possibilité de purger plusieurs peines d’emprisonnement pour un seul et même crime. Après leur condamnation à la prison à vie sans aménagement possible par la justice géorgienne, les McMichael, père et fils, sont à nouveau condamnés à la perpétuité, cette fois pour le caractère haineux de leur crime. Avec l’aide d’un voisin qui écope, lui, de 35 ans supplémentaires après une première peine de 30 ans, ils avaient poursuivi et abattu Ahmaud Arbery, un afro-américain de 25 ans qui faisait son jogging.

Les condamnés resteront dans une prison de l'État de Géorgie

Cela ne change donc pas grand chose pour les coupables, si ce n'est qu’ils avaient demandé, à l’occasion de ce procès, à pouvoir purger leur peine dans une prison fédérale et non une prison de l’État de Géorgie pour des raisons de sécurité. L’avocate de Travis McMichael, le fils qui a appuyé sur la détente du fusil fourni par son père, explique que son client a reçu des centaines de menaces de mort. Selon elle, il risque une peine de mort déguisée par des justiciers autoproclamés. Même en reconnaissant l’ironie de la situation, elle n’a pas convaincu la juge qui a laissé les trois hommes dans leur pénitencier de Géorgie.

►À lire aussi : Rebondissement dans l'affaire Emett Till, un meurtre raciste datant de 1955

