Aux États-Unis, la fin des mesures anti-immigration de l'ère Trump

La fin d’une politique migratoire controversée de l’ère Trump. Après des mois d’efforts, l’administration Biden va pouvoir arrêter d’appliquer le « remain in Mexico ».

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Officiellement, cela s’appelle le protocole de protection des migrants. Mais tout le monde parle de « Remain in Mexico », « Restez au Mexique ». C’est la politique mise en place par Donald Trump en janvier 2019. Le principe, c’est que les demandeurs d’asile se présentant à la frontière sud devaient attendre au Mexique la décision des tribunaux les concernant, dans des conditions parfois très difficiles et risquées.

À son arrivée, Joe Biden avait tenté une première fois de mettre fin à cette politique. Mais les gouverneurs de plusieurs États républicains menés par le Texas étaient allés en justice pour la rétablir et ils avaient obtenu gain de cause. L’administration Biden l’avait donc rétablie non sans demander l’arbitrage de la Cour suprême. Fin juin, celle-ci avait validé l’annulation du décret Trump. Le département de la sécurité intérieure annonce donc que le Remain in Mexico qui « impose des coûts humains injustifiables et détourne des ressources et du personnel d'autres efforts prioritaires visant à sécuriser la frontière » sera aboli de manière rapide et ordonnée.

