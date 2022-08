Mexique: les sauveteurs s'affairent pour secourir les dix mineurs piégés

Le Mexique s'apprête à envoyer des plongeurs pour tenter de sauver dix mineurs piégés, depuis une semaine, dans une mine inondée. La mine située dans l'État de Coahuila s'est effondrée avec quinze mineurs à l'intérieur. Cinq personnes ont réussi à s'en sortir, aucun contact n’a pu être établi avec les dix autres.

La mine est profonde d'environ 60 m et partiellement remplie d'eau boueuse et d'éléments solides qui ont jusqu'à présent empêché les sauveteurs d'y pénétrer.

L'ingénieur minier Raul Garcia confie à RFI être pessimiste quant aux chances de retrouver les mineurs coincés vivants : « Il est possible que les nouvelles qui nous parviendront soient malheureusement mauvaises. Beaucoup comparent cette situation à celle du Chili, quand des mineurs ont été bloqués. Mais ces mines étaient très grandes. Ici, elles sont toutes petites, donc la quantité d’oxygène qui pourrait se trouver dans une quelconque cave est minime. Et pour ce qui de la nourriture, elle est inexistante. Ils sont coincés dans un espace où ils peuvent à peine bouger, ou même avancer – c’est ce que nous pensons tous – à cause de la quantité d’eau. Maintenant, c’est toujours possible, et nous gardons ce minuscule espoir qu'il y a encore de la vie... »

Un soldat est descendu, mercredi 10 août, pendant quelques instants dans la mine inondée du nord du Mexique, où dix mineurs ont disparu depuis une semaine, a annoncé le gouverneur local. Le gouverneur de l'État de Coahuila, Miguel Riquelme, a par la suite tweeté qu'un des plongeurs militaires était descendu dans le puits numéro 4 de la mine de charbon, mais qu'il s'était heurté « à des obstacles pour pouvoir entrer dans les galeries ». « Les travaux de pompage vont continuer pour qu'ils puissent entrer à nouveau et poursuivre les recherches et les secours », a-t-il ajouté.

Une nappe phréatique percée

Plusieurs centaines de personnes participent aux secours pour sauver les mineurs, dont les proches sont de plus en plus inquiets à mesure que le temps passe. Selon les autorités, les mineurs effectuaient des travaux d'excavation lorsqu'ils ont percé une nappe phréatique.

Coahuila, la principale région productrice de charbon du Mexique, a connu une série d'accidents miniers mortels au fil des ans. Le pire est survenu dans la mine de Pasta de Conchos en 2006 lorsqu'un coup de grisou a tué 65 mineurs.

