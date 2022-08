À la Une: le chef de l’OEA favorable au retour des casques bleus en Haïti

Publicité Lire la suite

« Luis Almagro favorable au retour des casques bleus et à une nouvelle Constitution en Haïti », titre Le Nouvelliste. Raisons invoquées par Luis Almagro, le chef de l’Organisation des États américains, dans une interview accordée au Miami Herald : la situation d’insécurité, la crise économique et le dysfonctionnement des institutions. Lundi, dans un communiqué, l’OEA avait admis « sa culpabilité dans la destruction d’Haïti », titre AlterPresse, reprenant le quotidien The Nation. Mais « la tragédie est telle », estime le journal américain, « qu’étant donné l’état dans lequel la communauté internationale a laissé le pays, la République d’Haïti ne peut tout simplement pas résoudre seule ses problèmes ».

Ce qui nous ramène à cette éventuelle intervention des casques bleus défendue par le chef de l’OEA, qui parle d’une « ligne d’action à envisager très sérieusement (…) : nous sommes ouverts à d’autres propositions », précise-t-il, tout en estimant que pour « arriver vite » et avec la « logistique appropriée », le moins difficile est de passer par des « procédures et des mécanismes bien établis qui existent déjà avec les missions de maintien de la paix ».

À la lecture de cette interview, Le Nouvelliste s’interroge : « Quel est l’intérêt du dossier d’Haïti pour Luis Almagro au point de lancer cette campagne médiatique ? Parviendra-t-il à convaincre une majorité de pays lors du prochain Conseil permanent de l’OEA sur ce dossier ? Quelle sera la position du gouvernement d’Ariel Henry ? »

Aux États-Unis, des documents « nucléaires »

Aux États-Unis, le ministre de la Justice Merrick Garland monte au créneau dans l’affaire de la perquisition par le FBI du domicile de Donald Trump en Floride.« J’ai personnellement approuvé cette perquisition », affirme le procureur général des États-Unis, repris par Politico, qui précise que Merrick Garland va révéler le contenu du mandat de perquisition. Donald Trump l’en avait en quelque sorte mis au défi, sachant que l’ex-président possède lui-même une copie du mandat.

« Merrick Garland prend au mot Trump », titre le Washington Post. Son objectif, explique The Hill : défendre l’intégrité du FBI, attaqué entre autres par des chaînes d’information en continu « qui sont allées jusqu’à suggérer que le FBI pourrait avoir placé des preuves compromettantes à Mar-a-Lago ». Le ministère de la Justice annonce aussi que l’inventaire de ce qui a été pris dans la demeure de l’ancien président va être rendu public.

Alors que va-t-on y trouver ? Et surtout qu’est-ce que le FBI cherchait pour aller jusqu’à perquisitionner la demeure d’un ancien président ? La source du New York Times parle de documents d’un niveau de confidentialité supérieur à « top secret », réservé aux opérations sensibles menées à l’étranger ou aux technologies sensibles… De fait, selon les informations du Washington Post et c’est en Une du journal, le FBI cherchait entre autres des documents classifiés en rapport avec rien de moins que des armes nucléaires – on ne sait pas s’il s’agit d’armes appartenant aux États-Unis ou à d’autres pays.

Reprise des relations diplomatiques entre la Colombie et le Venezuela

Dès l’arrivée de Gustavo Petro au pouvoir en Colombie, les relations s’étaient réchauffées. Félix Plasencia, ancien « ambassadeur en République populaire de Chine », est donc désigné ambassadeur du Venezuela en Colombie, annonce Ultimas Noticias. Selon le journal, le président Maduro a aussi « annoncé la mise en place d’une équipe spéciale pour traiter de la situation en Colombie ». Elle devra entre autres voir « quand doit être annoncée la réouverture des frontières ». Le nouvel ambassadeur cette fois de Colombie au Venezuela se nomme Armando Benedetti, « un des poids lourds de Petro lors de sa campagne électorale », note Efectococuyo. Bref, « un nouveau pas vers la reprise des relations », conclut El Tiempo.

Bogota veut relancer les négociations avec l’ELN

La Colombie tente de reprendre langue avec les rebelles de l’ELN. Elle a envoyé une délégation à Cuba, où s’étaient déroulées les précédentes négociations. « Le ministre des Affaires étrangères Alvaro Leyva annonce la reprise du dialogue avec l’ELN », titre El Heraldo. Était aussi présent le Haut-Commissaire colombien pour la paix Dailo Rueda, qui a été autorisé, précise El Universal, « à rentrer directement en contact avec l’ELN pour vérifier si, comme la guérilla l’a annoncé, il y a une possibilité de relancer les négociations ou d’une trêve bilatérale. » Le dialogue avec l’ELN avait été suspendu début 2018 après une attaque contre des policiers.

Manifestations au Brésil à quelques semaines de la présidentielle

Des marches ont eu lieu dans plusieurs grandes villes du Brésil. À Rio de Janeiro étaient présents, malgré la pluie note O Dia, « des étudiants, des travailleurs et des membres de mouvements sociaux et de syndicats ». Tous réclament la démocratie et défendent le système électoral brésilien (attaqué par le président d’extrême droite Jair Bolsonaro). Tout cela est résumé dans une « charte de la démocratie », qui a dépassé hier note Folha de Sao Paulo le million de signatures.

