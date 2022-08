Au Brésil, une pétition pour préserver la démocratie recueille un million de signatures

Ce texte survient à moins deux mois des élections, alors que le président Bolsonaro menace justement de ne pas respecter le verdict des urnes. Le texte a été proclamé en public par des juristes dans plusieurs villes du pays.

Avec notre correspondant à São Paulo, Martin Bernard

« État de droit démocratique ». Tel est le mot d’ordre qui a été lancé dans l’enceinte de la traditionnelle faculté de droit à São Paulo, à partir d’un texte qui met en garde contre les menaces qui pèsent actuellement sur la démocratie brésilienne.

Le président Jair Bolsonaro brigue un deuxième mandat en octobre. Mais il a remis en cause la légitimité des élections et des urnes électroniques, qui seraient selon lui passibles de fraude. Il s’en est pris directement et personnellement à plusieurs membres de la Cour suprême et du tribunal électoral, chargés du bon déroulement du scrutin.

C’est surtout l’ombre de l’Américain Donald Trump qui inquiète les Brésiliens, d’où un appel à la résistance démocratique. « Nous avons récemment assisté à des délires autoritaires qui ont mis en péril la vieille démocratie américaine. Les tentatives de déstabiliser la démocratie ont échoué, et elles échoueront ici aussi… », dit un orateur au micro.

Plusieurs personnalités, de droite comme de gauche, ont signé ce texte. Parmi eux, des banquiers, des artistes et des joueurs de football, comme l’ancienne star du football Raí…

