La Colombie et le Venezuela nomment de nouveaux ambassadeurs après trois ans de rupture

L'ancien sénateur colombien Armando Benedetti (gauche) a été désigné comme ambassadeur au Vénézuela tandis que l'ancien ministre des Affaires étrangères vénézuélien, Felix Plasencia (droite) a été choisi pour être ambassadeur en Colombie. © CRISTIAN HERNANDEZ,GUILLERMO LEGARIA/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Venezuela et la Colombie ont annoncé, jeudi 11 août, qu'ils allaient échanger des ambassadeurs plus de trois ans après avoir rompu leurs relations, et ce, après l'arrivée au pouvoir du nouveau président colombien de gauche, Gustavo Petro.