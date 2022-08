Donald Trump mis à mal par la saisie à son domicile de documents «top secret»

L'ancien président américain, Donald Trump, à son arrivée à la Trump Tower à New York City, le 9 août 2022. REUTERS - DAVID DEE DELGADO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Donald Trump est plus que jamais soupçonné d’avoir violé des lois sur la sécurité nationale. Depuis la perquisition de sa résidence de Mar-A-Lago, lundi 8 août, et la publication vendredi 12 août de la liste des documents saisis, l’ancien président américain est au cœur d’une tempête médiatique et judiciaire.