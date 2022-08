Séisme en Haïti: un an après, où en est l’assistance aux sinistrés?

Il y a un an, la moitié sud d’Haïti était frappée par un puissant séisme de magnitude 7.2. Si la secousse a été ressentie partout à travers l’île, les dégâts majeurs ont été concentrés sur les quatre départements du sud du pays où la situation sécuritaire et socio-économique n’a fait que compliquer l’assistance aux sinistrés.

Il était à peine 8h et demie du matin quand la terre s’est mise à trembler le 14 août dernier. En quelques secondes, les Haïtiens ont été replongés dans le cauchemar de 2010, quand la capitale avait été ravagée et plus de 120 000 personnes avaient été tuées, se souvient notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron.

Si, la force du tremblement de terre de l’an dernier était plus grande que celui de la précédente décennie, le bilan a été moindre, car la région affectée n’est pas aussi densément peuplée que Port-au-Prince. La catastrophe reste néanmoins d’ampleur : plus de 2 200 personnes ont perdu la vie et plus de 130 000 logements ont été détruits.

Autre changement par rapport à 2010, dès les premières minutes qui ont suivi le séisme s’est posée la question de l’arrivée des secours et l’acheminement de l’aide aux victimes.

L’unique route menant au Sud est contrôlée par les gangs et après un très bref répit de quelques jours, la criminalité des bandes armées a drastiquement handicapé la circulation vers les régions affectées.

Aussi, les initiatives pour aider les sinistrés du séisme à retrouver une vie normale coïncident malheureusement à un contexte de récession économique et de crise politique profonde : loin des yeux des décideurs, un an après le drame, les sinistrés ont l’amer impression d’avoir été oubliés à leur sort.

Jinel Chérémond habite à Aquin, une ville côtière du département du Sud. Ici et dans les montagnes alentours, certains sinistrés vivent toujours sous des bâches. Mais quelques constructions anarchiques sont également de retour. « Il y a des gens qui commencent avec leurs moyens à reconstruire pour pouvoir se loger parce que personne ne les aide. En fait, là, on continue de construire n'importe comment », explique-t-il. La terre y continue de trembler, confirme Jinel Chérémond.

Autre danger : depuis le séisme, des pans entiers de montagne encombrent encore des routes et des chemins et d'autres blocs risquent de se détacher à tout moment. C'est ce qu'explique James Lafortune, directeur à la mairie de Beaumont dans le département de la Grand'Anse : « Rien n'a été fait pour déblayer les routes ! Il y a même la route nationale numéro 7 qui mène à Camp Perrin, aux Cayes et à Jérémie, rien n'a été fait ! Tout est là ! Visible ! ».

L'immense majorité des écoles détruites n'ont pas encore été reconstruites non plus. Les enseignants font la classe sous des tentes. Mais de très nombreux enfants n'y participent plus. Leurs parents, qui ont tout perdu dans le séisme, ne peuvent plus payer les frais scolaires.

Jinel Chérémond lance un cri d'alarme au gouvernement haïtien et la communauté internationale. « Nous sommes aussi des humains et ils doivent comprendre que nous sommes un pays, donc nous devons tous vivre ». À la question : avez-vous l'impression d'être oubliés ? Il répond : « Ce n'est pas une impression. Nous sommes oubliés ».

