À la Une: violences au Mexique

Des cartels de drogues et autres groupes du crime organisé ont plongé le pays dans le chaos durant plusieurs jours, rapporte El Pais. « Au moins 11 personnes ont été tuées, dont un enfant de 4 ans à Ciudad Juárez, en face d'El Paso, dans une série d'attaques qui visaient des stations-service et une pizzeria. Dans les États de Jalisco et Guanajuaro, les cartels ont incendié des dizaines de magasins, des autobus et des voitures, et bloqué les principaux axes routiers. À Tijuana, en Basse-Californie, les criminels ont décrété un couvre-feu, mettant toute la ville à l'arrêt », énumère le Los Angeles Times qui précise que « les autorités n'ont pas encore pu établir un lien direct entre ces différents assauts ».

« Le gouvernement a envoyé des milliers de soldats et des membres de la Garde nationale dans les villes touchées pour soutenir les polices locales et rétablir l'ordre, écrit El Pais. Mais force est de constater, estime le quotidien, que la violence de ces derniers » jours « inquiète un pays qui partait toujours du principe que la violence se jouait presque exclusivement entre criminels ». Comme en témoignent d'ailleurs les propos ce week-end de la maire de Tijuana citée par le journal Excelsior. L'élue a demandé aux cartels de s'en prendre « à ceux avec qui ils ont des comptes à régler au lieu de s'attaquer aux citoyens qui travaillent ».

Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador avait l'air également abasourdi de la tournure que prennent les violences dans son pays. Lors d'une conférence de presse, le chef de l'État a expliqué que pour la première fois, c'était bel et bien « la population civile innocente qui a été prise pour cible par les cartels en guise de représailles ».

Ces évènements interviennent alors que le président a signé la semaine dernière un décret qui augure d'un changement dans la lutte contre les cartels et le crime organisé. Andrés Manuel Lopez Obrador a annoncé « la transformation de la Garde nationale en un corps militaire placé sous la direction du ministère de la Défense », écrit El País. Un décret qui, selon le journal, « soulève des questions lourdes de conséquences. Puisqu'il s'agira ni plus ni moins de la possible militarisation de la vie publique, et donc des rues de n'importe quelle ville. Les avantages, mais aussi les dangers d'une telle militarisation dans la lutte contre la violence ou même contre la corruption, sont encore imprévisibles ».

Pourtant, réplique Milenio, « il n’y a pas d’alternative » : « Les agressions auxquelles nous avons assisté cette semaine sont la preuve que le crime organisé est si fort qu'il n'existe pas de force civile capable de l'affronter. Il y a trois raisons à cela : la première est que la puissance de feu du crime organisé, sa pénétration des forces de police locales, son contrôle du territoire et, surtout, la diversification de son portefeuille d'activités criminelles vers l'extorsion, le racket et le contrôle des chaînes de production, a une ampleur qui dépasse de loin la capacité actuelle des forces de police civile à y faire face », estime l’éditorialiste.

Si le président mexicain opère ainsi un revirement dans sa politique sécuritaire, c'est parce qu'« il est sous pression des États-Unis ». C'est ce qu'estiment des experts interrogés par El Universal. Ces spécialistes voient dans les violences des derniers jours un message clair des cartels à l'adresse du gouvernement : « Le crime organisé n’est pas disposé à se soumettre et toute tentative d'ingérence dans les affaires illicites aura de graves conséquences, notamment sur la population ».

Équateur : 5 morts et 17 blessés dans un attentat à l’explosif

Cinq personnes sont mortes et 17 ont été blessées ce dimanche à Guayaquil dans une explosion attribuée au crime organisé. Le président équatorien a décrété l’état d’urgence dans cette ville côtière. Guillermo Lasso, qui a pris ses fonctions il y a un an, a affirmé que son gouvernement ne « permettrait pas au crime organisé d'essayer de diriger le pays ».

El Comercio estime que l'Équateur « a mal à l'âme. L'esprit national – s’il existe, est meurtri, blessé et mettra des années, voire des décennies à guérir », écrit le journal. Les gangs et les narcotrafiquants prolifèrent dans le pays, parce qu'ils peuvent facilement recruter des mineurs. Ces jeunes « grandissent déjà dans un environnement de violence structurelle. Ils sont issus de familles qui, depuis des générations, n'ont pas d'emploi. Abandonnés par l'État, le crime organisé offre à ces mineurs non seulement des revenus, mais aussi un sentiment d'appartenance ». Et El Comercio de conclure : « C'est ainsi que la violence se répand dans tout le pays ».

