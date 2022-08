États-Unis: dans le Wyoming, l'anti-trumpiste Liz Cheney joue sa survie

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Comme son père, l'ancien vice-président Dick Cheney, Liz Cheney est une authentique conservatrice. Mais depuis l'attaque du Capitole, elle est devenue la figure de proue des républicains qui osent encore s'opposer à Donald Trump.

L'ancien président veut la faire tomber. Pour cela, il soutient une quasi inconnue, Harriet Hageman. Cela se passe dans un État où les primaires ne sont pas réservées aux adhérents de chaque parti.

Explication avec Susan Stubson, membre du Parti républicain du comté de Natrona, dans le centre du Wyoming, et soutien de Liz Cheney.

C'est très facile de changer d'affiliation partisane. Nous voyons un nombre inhabituellement haut d'inscriptions au parti. Ce sont des personnes probablement démocrates qui changent d'affiliation et se déclarent républicaines, spécialement pour voter pour Cheney. D'un autre côté, il y a eu beaucoup d'inscriptions de nouveaux républicains. Et là, toute la question est de savoir si ces gens sont mécontents de Liz Cheney, et veulent voter pour son adversaire Harriet Hageman, ou le contraire.