À la Une: le début de la campagne présidentielle au Brésil

Revue de presse des Amériques

« Les deux principaux candidats dans la course au Palacio do Planalto, le président Jair Bolsonaro et l’ancien président Lula, ont choisi des lieux symboliques pour le premier jour de la campagne électorale », écrit O Globo. Bolsonaro se rend à Juiz de Fora, où il a subi une agression au couteau en 2018 ; et il doit prononcer un discours « à l’endroit même où il a été frappé ». Objectif, selon ses alliés : « raviver l’effervescence qui a marqué la course électorale cette année-là », et qui l’a conduit à la victoire. Le candidat de gauche Luis Inacio Lula da Silva a de son côté choisi une usine de São Bernardo do Campo, dans la région ABC Paulista, son berceau politique. Il a aussi prévu « des mobilisations de rue, avec des marches et des drapeaux dans tous les États ». Sachant que selon un sondage en une du site G1, « 77% des personnes interrogées affirment avoir déjà choisi leur candidat ».

Lula en tête des sondages

« Lula accroît son avance sur Bolsonaro », titre O Dia : 45% contre 34% pour l’ancien président. Le sondage publié par G1 place lui Lula à 44% et Bolsonaro à 32%. En cas de second tour, 51% pour Lula et 35% pour Bolsonaro. « Jamais auparavant un président n’avait concouru pour sa réélection dans une situation aussi défavorable », s’exclame une éditorialiste de O Globo. Mais le journal note que le gouvernement va maintenant profiter du moment le plus favorable de l’année : « une inflation négative au cours des trois mois précédant le vote, un PIB en hausse grâce aux mesures de relance et un chômage en baisse », même si estime le journal, « il s’agit d’un environnement créé artificiellement ».

Rencontre Bolsonaro / Lula ?

Jair Bolsonaro et Lula ont été tous les deux invités à la prise de fonction, ce mardi, d’Alexandre de Moraes comme président du Tribunal supérieur électorale. Moraes qui devient donc « une figure centrale pour l’élection de 2022 », écrit Folha de São Paulo. Moraes connu, rappelle O Globo, pour sa posture « combative et ferme (…) dans la conduite des enquêtes du Tribunal suprême qui accablent le camp Bolsonaro ».

Au Nicaragua, crispation du pouvoir autour de l’Église catholique

Au Nicaragua, le prêtre Oscar Benavidez, curé de la paroisse d’Espiritu Santo a été arrêté ce week-end. La Prensa reproduit le communiqué du diocèse de Siuna : « Nous ignorons la cause et les motivations de son arrestation. Nous attendons des explications des autorités ». Le quotidien précise que « ces deux dernières semaines, le pays a vécu une escalade répressive contre l’Église catholique », avec la police qui, depuis le 4 août, bloque l’évêché de Matagalpa, dans le Nord, empêchant de sortir l’évêque Rolando Alvarez et une dizaine de prêtres et de laïcs. « L’évêque représente une des dernières voix prophétiques de l’Église catholique que la dictature (du président Daniel) Ortega n’a jamais pu intimider ou coopter », écrit Confidencial : le régime l’accuse de promouvoir la violence et la haine, « quand tout le monde sait que tout ce qu’il a fait, c'est de prêcher l’espérance et la paix ». Et le journal de se féliciter d’une condamnation générale dans le pays de « la répression contre l’Église », une condamnation qui ne peut rester silencieuse, estime le journal, au vu du danger que court l’évêque. Les relations entre l’Église catholique et le gouvernement de Daniel Ortega sont tendues depuis 2018, quand des manifestants qui réclamaient la démission du président ont trouvé refuge dans des églises.

Une « ceinture d’extrême chaleur » aux États-Unis d'ici à 2050 ?

Dans trente ans, une « ceinture d’extrême chaleur » recouvrirait le centre des États-Unis : c’est en tout cas ce que prévoit l’étude d’une organisation à but non lucratif, First Street Foundation, reprise par le Washington Post. Le centre des États-Unis n’est pas connu pour subir les chaleurs de l’été, mais selon la First Street Foundation des dizaines de millions de personnes vivant dans cette zone pourraient voir certaines températures grimper au-delà de 51 degrés, du nord du Texas à la Louisiane à l'Illinois et l'Indiana. Située entre les Appalaches et les Montagnes rocheuses, cette région forme une sorte de bol qui canalise l’humidité, ce qui augmente les températures. Le spécialiste Jaime Gonzales estime dans le journal que cette étude « donne un aperçu de ce qui va se passer si l’on n’agit pas davantage ».

L’Académie des Oscars présente ses excuses à Sacheen Littlefeather

Nous sommes en 1973, lors de la cérémonie des Oscars, et Marlon Brando vient d’être déclaré vainqueur de l’Oscar du meilleur acteur pour le parrain. Mais c’est Sacheen Littlefeather, une jeune indienne, qui s’avance sur scène. Elle explique que Marlon Brando ne peut accepter cette récompense, en raison de la manière dont sont traités les Indiens par l’industrie du film. La jeune femme est immédiatement huée par une partie de la salle, rappelle le site Vulture, et insultée. Elle raconte que l’acteur John Wayne voulait même monter sur scène pour la frapper, écrit le Hollywood Reporter. Dans sa lettre, l’Académie souligne que l’actrice, qui avait jusque-là tournée dans quelques films, a ensuite été « professionnellement boycottée et discriminée pendant 50 ans », et présente ses excuses « les plus sincères » pour ce qu'elle a subi. « Nous, les Indiens, sommes des gens très patients : cela ne fait que 50 ans ! », a réagi Sacheen Littlefeather dans un communiqué repris par le site Deadline. L’Académie avait envoyé le texte en juin dernier, mais l’a révélé ce lundi, pour annoncer un évènement consacré à Sacheen Littlefeather, qui aura lieu le 17 septembre au musée de l’Académie.

