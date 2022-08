Cinéma: «La Veronica», du Chilien Leonardo Medel, tout «pour le show»

Sur les écrans à partir de ce mercredi 17 août, La Veronica, un film du réalisateur chilien Leonardo Medel, découvert au festival de San Sebastian en 2020, et représentatif de la vitalité du cinéma chilien. Au-delà des couleurs vives de sa piscine et du sourire charmeur de La Veronica se cache une critique drôle et cruelle, féroce aussi des réseaux sociaux et de certains médias, de leur vacuité et au final de leur dangerosité du fait de leur pouvoir de manipulation.

Publicité Lire la suite

Que se cache-t-il derrière ce visage ? Cette question hante le spectateur pendant les 3/4 du film. Elle est aussi l'argument de vente d'une biographie autorisée de l'influenceuse Veronica Lara, épouse d'une star chilienne du football multimillionnaire. Le visage de Veronica Lara est toujours, pendant tout le film, sur tous les plans, de face et au milieu de l'écran. Les autres personnages, excepté les jeunes filles qu'elle forme au « métier » de stars des réseaux sociaux, apparaissent de profil, de dos, en fond de plan.

La Veronica et ses deux disciples, au bord de la piscine. Un film de Leonardo Medel qui met en scène une sorte de Victoria Beckham chilienne. © Moolight Films

Un récit mille-feuilles

La vie de Veronica se joue sur les écrans, son blog, son compte Instagram, ses profils divers sur les réseaux. Veronica s'adresse tout le temps à la caméra, ce qui a pour effet de flouter la frontière entre le monde virtuel et sa vie. Quand s'arrête la représentation et quand est-elle « vraie » ? Il est d'autant plus difficile d'y répondre que, comme un mille-feuilles, le scénario multiplie les niveaux de narration : avec sa biographe, avec le procureur, avec sa mère, avec sa belle-mère, etc. Qu'y a-t-il de sincère à défaut de vrai dans ces récits ? À l'employée de maison qui lui demande pourquoi elle s'adresse à sa belle-mère -ce sont les séquences « confession », Veronica répond : pour le « show ». À coup de selfies, elle ne vit que pour le show, que pour la mise en scène : en tant que femme, qu'épouse, que mère. Ce dernier rôle est plus difficile pour elle à assumer.

Mère d'une petite Amanda dont elle est jalouse, Veronica a une relation complexe avec la maternité. Le bébé - dont les pleurs composent une partie de la bande son du film - lui vole la vedette et l'amour du mari, mais il sera aussi utilisé comme « accessoire » pour gagner les deux millions de followers nécessaires à Veronica Lara pour remporter le casting d'une célèbre marque de rouge à lèvres. Avoir son portrait géant sur les tours des immeubles de Santiago et d'un Chili consumériste où les médias vendent du rêve à deux balles, voilà son rêve. C'est le fil rouge du film. Construit en plans séquence courts, pour cadrer avec le format des posts sur les réseaux - un parti pris de mise en scène qui peut lasser -, le film dévoile peu à peu la personnalité de La Veronica et jusqu'où elle pourra aller pour satisfaire son besoin d'être vue et célèbre.

« Si tu penses, tu ne vis pas »

Les couleurs sont vives, éclatantes. La piscine, très très bleue, où les jeunes femmes se tirent le portrait, symbole de la réussite sociale du mari, est au cœur du dispositif visuel. Au bord de l'eau, La Veronica fait la leçon : « plus tu sais de choses, plus tu penses, et si tu penses, tu ne vis pas... Et du coup, tu n'en profites pas. En regardant une photo de toi, les gens veulent te voir profiter parce qu'ils profitent de la vie à travers toi ». Et de recommander à ses compagnes de prendre un air stupide, parce que « être stupide est aussi spirituel ». Mais La Veronica est loin d'être l'idiote que laissent supposer ses sourires vides. Elle pose une à une les briques de sa réussite sociale, petite fille issue d'un milieu modeste comme son footballeur de mari, dans un Chili où réseaux sociaux et médias people donnent le la.

Sélectionné dans plusieurs festivals comme San Sebastian (Horizontes latinos), Biarritz et La Havane où il a été primé, le film repose largement sur les épaules de Mariana di Girolamo. Il faut saluer la performance de l'actrice chilienne dont le visage nous est devenu familier avec le film Ema de Pablo Larraín -déjà un rôle de mère difficile à assumer- et que l'on a pu revoir plus récemment dans la série La meute (La jauria de Lucia Puenzo) diffusée sur Arte. Elle joue de ses expressions d'une plasticité étonnante et d'effets de voix comme pendant cette séquence où, pour ses neveux, elle fait la bande son de trois personnages d'une série animée, enchaînant les dialogues de façon stupéfiante. Si le film sort en version doublée, comme peut procéder la production pour rendre cet effet ? Fascinant, décidément.

« La Veronica » de Leonardo Medel, sur les écrans en France ce 17 août : la face sombre de Veronica Lara, l'enquête du procureur sur la mort suspecte de la petite Camila. © Moonlight Films

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne