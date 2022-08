Canada: l'influent cardinal Ouellet accusé d'agressions sexuelles, embarras du Vatican

Le cardinal Marc Ouellet, cité un temps parmi les favoris pour devenir pape, est accusé d'agressions sexuelles. Une femme explique avoir été embrassée de force et victime d'attouchements lorsqu'il était en poste au Canada. Ces accusations ont été révélées ce mardi 16 août dans le cadre d'une plainte collective concernant 80 prêtres au total, plainte déposée au Canada contre le diocèse de Québec. Une affaire qui provoque de l'embarras au Vatican.

Entre 2008 et 2010, une femme (dont le nom n'a pas été révélé) effectue un stage sous les ordres de Marc Ouellet à Québec. Elle a 23 ans, son avenir professionnel dépend du cardinal. Et en marge de plusieurs évènements publics, il l'embrasse puis lui touche le dos et les fesses, explique-t-elle dans sa plainte. Quand elle ose finalement en parler, des années plus tard, on lui répond qu'elle n'est pas la seule à avoir ce genre de « problème » avec lui.

Leona Huggins est membre du SNAP, le Survivors Network of those Abused by Priests, une association américaine qui regroupe des survivants de violences sexuelles commises par des prêtres : « Le cardinal Ouellet est le préfet de la congrégation des évêques. Cela veut dire qu'il nomme des évêques dans le monde entier. Si ces accusations se confirment, quel espoir cela laisse-t-il concernant le leadership actuel de l'Église catholique ? Combien de personnes de la Conférence épiscopale du Canada et du Vatican ont-elles pu être au courant, mais n'ont rien dit ? »

Avant de participer à cette plainte collective contre le diocèse de Québec, la femme qui accuse le cardinal Ouellet avait écrit au pape François, il y a deux ans. Elle a été entendue l'an dernier par un théologien nommé par le Vatican pour enquêter sur son cas. Mais elle n'a pour l'instant pas été informée des conclusions de l'enquête.

Silence et embarras du Vatican

C’est le silence au Vatican, peu habitué à communiquer sur ce genre de scandale, malgré la volonté de transparence voulue par le pape François sur la question. Mais la mise en cause du cardinal Ouellet provoque à l’évidence l’embarras dans le plus petit État du monde, rapporte notre correspondant à Rome, Éric Sénanque.

Depuis des années, le cardinal québécois est en effet l’un des plus puissants personnages de la Curie. Depuis 2010, Marc Ouellet est le préfet de la Congrégation pour les évêques, un poste stratégique qui le fait rencontrer le pape chaque semaine, les nominations de chaque diocèse dans le monde passent d’abord sur son bureau. Lors du conclave de 2013, il faisait partie des « papabili », favoris à la succession de Benoît XVI, mais avait dû se ranger derrière le cardinal Bergoglio.

Anciennement proche de Benoît XVI, il a toujours fait preuve d’une loyauté sans faille envers François, comme en octobre 2018, lorsqu'il répondit dans une lettre ouverte aux accusations de l’ancien nonce aux États-Unis accusant le pape d’avoir couvert le cardinal McCarrick, l’ancien archevêque de Washington, inculpé pour pédophilie. Malgré son influence, le cardinal, âgé de 78 ans, devrait prochainement être remplacé. Le nom de son successeur pourrait être connu dès la fin du mois, lors d’un consistoire organisé à Rome, une réunion de tous les cardinaux autour du souverain pontife.

