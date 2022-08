À la Une: mobilisation massive en Argentine contre la vie chère

Revue de presse des Amériques

En Argentine, de plus en plus de manifestants descendent dans les rues pour protester contre la vie chère. Ils étaient des dizaines de milliers – le quotidien Pagina 12 parle même de « centaines de milliers » – à bloquer le centre-ville de Buenos Aires, ce mercredi. Et un fait en particulier retient l'attention de toute la presse argentine ce matin : « les membres de la CGT, la plus grande confédération syndicale, étaient massivement présents », titre par exemple Clarin. Or, poursuit le journal, « la CGT est traditionnellement proche du gouvernement de centre-gauche. C'est d'ailleurs la première fois que ce syndicat appelle à une mobilisation depuis l'investiture du président Alberto Fernandez, il y a un an et demi. La CGT est sous la pression de sa base », explique encore Clarin : « ses travailleurs subissent de plein fouet l'augmentation spectaculaire du coût de la vie, qui dépasse les 70 % en un an ».

Les syndicalistes de la CGT ont dû se livrer à un numéro d'équilibriste, mardi. Le discours officiel visait avant tout « les entrepreneurs spéculateurs », que le syndicat et les autres mouvements sociaux proches du pouvoir péroniste accusent d'attiser l'inflation, écrit La Voz.

Mais l'arrivée de la CGT dans les rues n'est pas de bon augure pour le gouvernement. Selon El Pais, elle « reflète les fractures profondes qui traversent l'équipe au pouvoir, avec un président et une vice-présidente, Cristina Kirchner, qui ne se parlent pas et un ministre de l'Économie qui est arrivé en sauveur ».

Le journal conservateur La Nacion écrit : « Un trait marquant du populisme est d'ignorer les déséquilibres générés par des décisions à moyen terme. Ces dernières années, l'avenir était sacrifié sur l'autel du présent. Mais voilà : ce fantasme est en train de prendre fin. Avec une inflation à trois chiffres et une Banque centrale à court de réserves, l'avenir, c'est ce soir. La raison en est toute simple : il n'y a plus d'argent. »

Colombie : Petro veut céder les biens saisis de la mafia aux paysans

Le nouveau président colombien poursuit son offensive contre l'insécurité et pour la restructuration de l'économie nationale. Gustavo Petro estime que l'on peut même combiner les deux. Ce mercredi, le chef de l'État colombien « a annoncé qu'il comptait céder les biens et les actifs saisis des narcotrafiquants, des mafias ou des personnes condamnées pour corruption aux agriculteurs et autres communautés qui ont des projets de production », rapporte El Espectador. Le journal rappelle qu'en Colombie, il existe un organisme public, la SAE, en charge d'administrer ces biens et actifs. Mais jusqu'à présent, il n'existait aucune politique qui aurait défini leur utilisation future. Dans les colonnes de La Republica, Gustavo Petro estime que vouloir réinvestir ces biens et actifs dans la société « n'a rien de symbolique. La SAE est un organisme d'État. Les fonds, les terres, les immeubles saisis doivent revenir à la population », réclame le président colombien.

Venezuela : plus de 840 000 enfants et adolescents se retrouvent séparés de leurs parents

L'information est en Une du quotidien El Nacional. « Plus de 6 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays en raison de la crise économique. Ils sont partis pour trouver du travail ailleurs, laissant souvent derrière eux leur progéniture », rappelle le journal. Selon des analystes, ces enfants sont placés chez d'autres membres de la famille, souvent des personnes âgées qui vivent elles-mêmes dans des conditions précaires dues à la crise économique et qui manquent de moyens pour nourrir, encadrer et élever ces mineurs. D'après les experts, sollicités par El Nacional, le chiffre record des enfants et ados séparés de leurs parents expliquerait aussi la hausse du nombre de mineurs qui vivent désormais dans la rue.

Venezuela : le gouvernement propose des terres agricoles à des pays étrangers

Ce mercredi, Nicolas Maduro a confirmé une information qui avait fuité il y a quelques semaines déjà : le gouvernement socialiste propose des centaines de milliers d'hectares de terres agricoles à certains pays étrangers. Les propos du président vénézuélien sont à la Une de plusieurs journaux vénézuéliens aujourd'hui. Le site du journal Efecto Cocuyo publie un extrait du discours du président : « il y a des gens qui veulent venir produire au Venezuela. Des investisseurs sont venus du Brésil, d’Argentine, d’Uruguay, des Émirats arabes unis, d’Arabie saoudite, du Qatar, de Turquie, entre autres, pour voir les terres du Venezuela. Et nous avons le modèle de négociation pour forger une alliance. Ils viennent pour produire sur 100, 200, 300 000 hectares. Qu’une bonne partie de cette production aille à ces pays, que nous la vendions – cela rapporte de l’argent à notre pays – et une autre partie de la production pour le marché national », a déclaré Nicolas Maduro.

Pour l'instant, les détails de ces accords avec des pays étrangers ne sont pas connus, souligne Tal Cual. « Nicolas Maduro a approuvé ce mercredi la création d'une Commission nationale des terres qui aura pour objectif d'approfondir la politique de régularisation des terres agricoles. »

