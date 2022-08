États-Unis: sécheresse historique dans le bassin du fleuve Colorado

Vers de nouvelles restrictions d’eau dans l’ouest des États-Unis et le Mexique. Une sécheresse historique affecte le bassin du fleuve Colorado et les réserves sont au plus bas.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant aux États-Unis, Guillaume Naudin

Cela fait vingt-trois ans maintenant que le niveau du fleuve Colorado diminue. En cause : le réchauffement climatique. Les températures sont plus élevées et l’eau s’évapore davantage. Il y a moins de précipitations été comme hiver et elles ne compensent pas l’utilisation croissante de l’eau par des villes en plein essor.

Produire les fruits

L’agriculture est aussi une grande consommatrice. Il faut beaucoup d’eau pour produire des fruits pour la quasi-totalité du pays. Résultat : les principaux réservoirs, les lacs Mead et Powell ne sont remplis qu’à à peine plus du quart de leur capacité. En fait, ils ne sont plus très loin de la limite au-dessous de laquelle il n’est plus possible de produire de l’électricité.

Délai de grâce

Le bassin du Colorado fournit de l’eau à quarante millions de personnes dans sept États américain et au Mexique. L’an prochain, après une première année de restrictions qui a entrainé des baisses de production agricole, l’Arizona, le Nevada et le Mexique devront encore baisser leur consommation. Et ce n’est peut-être pas terminé. Devant l’urgence de la situation, les États concernés s’étaient vus demander de trouver une solution négociée de baisse de leur consommation globale. Ils n’y sont pas parvenus. L’État fédéral leur a accordé un délai de grâce pour se mettre d’accord avant d’imposer de possibles nouvelles restrictions.

►À lire aussi : États-Unis: un pipeline pour arroser des golfs en plein désert? (22 mars 2021)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne