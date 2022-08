Cuba autorise l’investissement étranger dans le commerce, une première

Des habitants attendent d'entrer dans un magasin situé dans le centre de La Havane, le 29 juillet 2022. © Alexandre Meneghini / Reuters

Texte par : RFI

Cuba fait un pas de plus vers la décentralisation de son économie. Pour tenter de résoudre les pénuries chroniques, le gouvernement a décidé, mardi 16 août, d’autoriser les investissements étrangers dans les commerces de gros et de détail, un an après avoir autorisé la création de petites et moyennes entreprises privées, ce qui a mis fin à 52 ans de monopole d’État.