À la Une: hausse du trafic d’armes des États-Unis vers Haïti

Le Homeland Security Investigations de Miami (HSI) tenait une conférence de presse mercredi 17 août 2022 sur la lutte contre la contrebande d'armes à feu et de munitions vers Haïti et d'autres pays des Caraïbes.

Les saisies se multiplient ces derniers mois et le calibre des armes à feu envoyées illégalement en Haïti augmente, rapporte le Miami Herald. C'est en première page du site internet de l'agence Alterpresse, mais aussi du journal Le Nouvelliste, qui publie un article appelant Haïti à coopérer avec les États-Unis pour juguler la contrebande d'armes à feu.

Des réactions à un long reportage de Jacqueline Charles, dans le Miami Herald. « Voici comment les lois sur les armes aux États-Unis et les ports du sud de la Floride contribuent à alimenter la violence des gangs en Haïti », titre le quotidien de Miami. Les saisies se sont multipliées et les autorités américaines s'inquiètent de la hausse du nombre et du calibre des armes à feu envoyées en Haïti, où la violence des gangs ne cesse de s'intensifier depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, l'année dernière. Le journal précise que les trafiquants utilisent des prête-noms pour acheter des armes en Floride et les revendre jusqu'à 20 fois plus cher en Haïti et dans d'autres pays des Caraïbes. Il n'y a aucune traçabilité concernant les acheteurs de munitions, précise encore le Miami Herald.

La violence des gangs s'introduit jusque dans les hôpitaux haïtiens

Des hommes armés sont entrés dimanche dans l'hôpital de Médecins sans frontières (MSF) à Carrefour, dans le grand Port-au-Prince. Ils ont enlevé un patient de la salle des urgences et l'ont exécuté devant l'entrée de l'hôpital, a expliqué l'ONG dans un communiqué cité par Rezo Nodwes. L'identité du patient n'a pas été révélée. Médecins sans frontières a déjà dû fermer plusieurs fois des centres de santé en Haïti à cause de la violence des gangs, mais c'est la première fois que des hommes armés entrent dans un hôpital de MSF.

Les affaires judiciaires de Donald Trump à la Une aux États-Unis

La photo d'un très proche de l'ancien président américain s'affiche en première page du Washington Post et du Wall Street Journal ce vendredi. Il s'agit d'Allen Weisselberg, ancien directeur financier de la Trump Organization, en train de sortir du tribunal. « Il a plaidé coupable de fraude fiscale » et « d'une douzaine d'autres chefs d'accusation », explique le journal. L'entreprise de la famille Trump est soupçonnée par des juges de New York d'avoir mis en place pendant des années des mécanismes pour éviter de payer des impôts.

« Son témoignage à venir pourrait entacher l'image de l'entreprise de l'ancien président », estime le Washington Post. Mais « il ne devrait pas trahir Donald Trump », à qui il est fidèle depuis près « d'un demi-siècle », précise le New York Times.

Autre affaire à la Une des médias américains : la perquisition du FBI à Mar-a-Lago, la luxueuse résidence de Donald Trump en Floride. La justice pourrait donner plus de détails sur la perquisition.

Le juge qui a autorisé la perquisition ouvre la voie à ce que les éléments apportés pour justifier la demande de mandat soient rendus publics. Plusieurs médias américains ont demandé la publication de ce document. Une partie de son contenu pourrait être dévoilé après que le ministère de la Justice aura retiré les informations qui pourraient compromettre les suites de l'enquête, explique le New York Times. Dans ces conditions, le texte contiendra probablement peu d'informations, estime dans une tribune l'un des journalistes du quotidien.

L’affaire rappelle au signataire de cette tribune celle des écoutes du Watergate, qui avait mené à la chute de Richard Nixon et à l’adoption d’une loi obligeant les présidents à transmettre aux archives nationales tous les documents liés à leur présidence avant de quitter la Maison Blanche. L'affaire, de la plus haute importance, relève du contre-espionnage et de secrets d'État, par le contenu des documents que Donald Trump est soupçonné d’avoir emporté chez lui, juge-t-il. Et tôt ou tard, « nous saurons ce qu’il cachait dans son palais doré », conclut le journaliste.

La reconnaissance d’un « crime d’État » au Mexique

La disparition et l’exécution des 43 étudiants de l’école normale d’Ayotzinapa, dans le Guerrero, en septembre 2014, est un « crime d’État » et des militaires mexicains ont une part de responsabilité dans le massacre. C’est la conclusion du rapport de la Commission de vérité mise en place par le gouvernement mexicain il y a trois ans.

Au total, 33 personnes sont soupçonnées d'avoir participé au massacre, mais leurs noms ont été effacés du rapport final, pour éviter de perturber l'enquête, explique El Universal. L'armée n'a pas réagi à la publication du rapport, précise La Jornada. Et dans le journal Milenio, les familles des disparus expliquent qu'elles doivent analyser le texte avant de se prononcer. Leur avocat regrette que le rapport ne permette pas de conclure où se trouvent les corps des étudiants tués. Il veut vérifier si le texte établit avec certitude qui sont les responsables du massacre.

Au Nicaragua, un célèbre évêque arrêté par la police

Les forces de l'ordre empêchaient Rolando Alvarez, évêque de Matagalpa, dans le centre du Nicaragua, de sortir de chez lui depuis deux semaines déjà. Il était reclus dans sa paroisse avec une dizaine de religieux et de laïcs, et a été emmené par la police vendredi matin à l’aube.

« Monseigneur Rolando Alvarez est l'une des dernières voix de l'Église catholique que la dictature de Daniel Ortega n'a jamais pu intimider », écrivait un important journaliste nicaraguayen dans El Faro (Salvador) avant l'intervention de la police. Le régime accuse l'évêque de promouvoir la violence, mais ces pressions « sont le point culminant de toute une escalade d'agressions contre l'Église et la société civile », poursuit-il.

Jeudi, le journal El Confidencial dénonçait dans une tribune que les pressions contre l’évêque Alvarez portaient atteinte à la liberté religieuse, et rappelait que le régime de Daniel Ortega a fermé différents médias catholiques et arrêté plusieurs prêtres ces dernières années.

