Le Canada interdit l’importation d’armes de poing après l’annonce du gel des ventes

Dès vendredi 19 août, le gouvernement fédéral canadien interdit sur son territoire l’importation d’armes de poing, comme les revolvers et les pistolets. Cette législation devrait être adoptée à la rentrée parlementaire, faisant suite à un projet de loi déposé le 31 mai au Parlement qui interdit la vente de telles armes. Les autorités veulent mieux lutter contre la violence qui touche les grandes villes comme Montréal ou Toronto. Si plusieurs se réjouissent d’un tel geste, d’autres la jugent inefficace car la plupart des armes en circulation sont illégales.

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guericolas

Dans les semaines qui ont suivi l’annonce du prochaine gel de vente d’armes de poing, les acheteurs se sont précipités dans les magasins spécialisés pour faire des réserves. Le gouvernement a donc trouvé une parade pour freiner les ventes. Il a mis en place l’interdiction d’importation des armes de poing, à la grande satisfaction de Nathalie Provost. Cette survivante d’une tuerie de masse en 1989 à Montréal milite avec l’association Poly se souvient :

« Les conservateurs ont refusé les possibilités qu’il y avait de limiter les achats en attendant l’adoption du projet de loi. Et donc il fallait se tourner vers une autre solution. »

Le Canada produit très peu d’armes de poing et interdire leur importation revient donc à les bannir du commerce. Pour Michael Ward, ce type de vente représente presque un tiers de son chiffre d’affaires :

« Il y a des armes qui sont en transit et qui ne seront pas acceptés aux douanes. Et on les a payées d’avance, on est une petite entreprise familiale. Perdre des milliers de dollars, ce n’est pas intéressant. »

Selon cet homme d’affaires, et bien des amateurs de tir, ce type de mesure n’aura aucun effet sur la violence dans les grandes villes. En effet, la plupart des armes utilisées sont illégales, provenant souvent de la contrebande avec les États-Unis.

