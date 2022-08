Mexique: un rapport qualifie la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa de «crime d'État»

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador (à g.) et son secrétaire d'État au droits de l'homme Alejandro Encinas aux côtés de la mère d'un des 43 étudiants disparus d'Ayotzinapa.

Au Mexique, des militaires ont une part de responsabilité dans la disparition de 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa. En 2014, ces jeunes qui se préparaient à devenir instituteurs ont été arrêtés par la police locale et un cartel de drogue dans le centre-ouest du pays, puis tués et brûlés. Une commission chargée d'établir la vérité dans cette affaire a rendu son rapport jeudi.

La disparition des 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa dans l'État de Guerrero en septembre 2014 est un « crime d'État ». C'est la conclusion du rapport dévoilé jeudi par Alejandro Encinas. Il est secrétaire d'État aux droits de l'homme et président de la commission de vérité mise en place pour enquêter sur ce massacre.

« L'armée, la marine et la police fédérale ont participé aux faits. Nous n'avons pas pu établir avec certitude une responsabilité institutionnelle de leur part. Mais il existe une responsabilité claire de plusieurs membres de ces corps de l'État. Par leurs actions ou par omission, ils ont permis la disparition et l'exécution des étudiants, ainsi que l'homicide de six autres personnes », a affirmé le secrétaire d'État.

Les corps toujours introuvables

La commission souligne également que le groupe criminel « guerreros unidos » a participé au massacre. Mais elle n'est pas parvenue à établir où se trouvaient les corps des étudiants. Seuls les restes de trois d'entre eux ont pu être retrouvés pour l'instant.

À noter aussi, les noms des responsables identifiés par la commission n'ont pas été rendus publics, pour ne pas entraver des enquêtes en cours.

Les familles des victimes ont accueilli le rapport avec prudence. Elles souhaitent l'analyser en détails avant de se prononcer.

