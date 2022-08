Colombie: un fonds financier pour protéger l'Amazonie

Incendies liés à la déforestation de l'Amazonie. Le président colombien Petro veut demander aux États les plus riches et aux multinationales de financer un fonds destiné à protéger l'Amazonie, soit par des crédits carbone, soit par des contributions directes.

Dans sa lutte contre le réchauffement climatique, le président colombien, Gustavo Petro, veut instaurer un fonds financier de 500 millions de dollars par an pendant vingt ans pour protéger la forêt amazonienne.

Le président colombien veut demander aux États les plus riches et aux multinationales de financer ce fonds, soit par des crédits carbone, soit par des contributions directes. Cet argent servira à rémunérer les cent milles familles amazoniennes qui protégeront la forêt et récupèreront les zones déboisées.

Sauver des millions d'hectares de forêt

Objectif : sauver 21 millions d'hectares de forêt amazonienne. Gustavo Petro veut présenter sa proposition lors de la prochaine conférence des Nations unies sur le climat, la COP 27, qui se tiendra en Égypte, en novembre.

François le Tourneau, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l’Amazonie, estime que le président colombien entend profiter de l'écho de la COP 27 pour faire un coup médiatique : « Une des grandes difficultés c’est de savoir qui va payer. Il y a un précédent : il y a une quinzaine d’années, l’Équateur avait présenté l’initiative Yasuni qui était aussi un programme de paiement pour services environnementaux, dans lequel il proposait de ne pas exploiter des réserves pétrolières situées en Amazonie en échange d’un paiement de la communauté internationale, et l’Équateur n’a jamais réussi à rassembler plus de 1% de la somme qu’il demandait pour protéger la forêt. »

Pas simple de « mettre le système en route »

Donc, la grande question, pour François le Tourneau, est : « Est-ce qu’il y a une prise de conscience telle aujourd’hui, en 2022, que la situation a complètement changé, et que les multinationales et les gouvernements vont spontanément se mettre à contribuer à ça ? La réponse n’est pas du tout certaine à mon avis. Il n’est pas forcément simple de mettre le système en route parce qu’on parle de sommes qui sont quand même relativement considérables et qui sont difficiles à rassembler sur la scène internationale, particulièrement en ces temps où on est plutôt polarisé à donner des armes à l’Ukraine plutôt qu’à payer des hectares de forêt protégée. »

