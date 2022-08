Mexique: l’ex-procureur général arrêté pour la disparition des 43 étudiants d’Ayotzinapa

Des policiers fédéraux mexicains gardent l'entrée du bureau du procureur général du Mexique, où Jesus Murillo était détenu et entendu par la justice dans le cadre de l'enquête sur la disparition des 43 étudiants en 2014, à Maxico, le 19 août 2022. © Luis Cortes / Reuters

Après un rapport d’une commission officielle qualifiant l’affaire de « crime d’État », la justice mexicaine a arrêté vendredi 19 août l'ancien procureur général du pays et ordonné l’arrestation de 64 policiers et militaires pour la disparition en 2014 de 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa (sud). Il s’agit de la plus importante personnalité arrêtée dans l’affaire, qui a redémarré de zéro après l’arrivée à la présidence de Andrés Manuel Lopez Obrador.