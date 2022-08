Chili: les soutiens à la nouvelle Constitution se mobilisent pour le «Oui» à Santiago

Reportage

Au Chili, il ne reste que deux semaines avant le référendum du 4 septembre où la population devra voter « pour » ou « contre » la nouvelle Constitution vouée à remplacer celle actuellement en vigueur écrite sous la dictature de Pinochet. Et à quelques jours du scrutin, les deux camps se mobilisent plus que jamais. Ce week-end, plusieurs centaines de personnes en faveur du nouveau texte se sont rassemblées aux abords du Stade national dans la capitale.

Avec notre correspondante à Santiago, Naïla Derroisné

Une scène était installée devant les grilles du stade où discours et groupes de musique se sont succédé tour à tour. À côté de la scène, Juan vend des drapeaux de toutes les couleurs en faveur de la nouvelle Constitution : « Elle a été écrite avec de l’encre alors que celle de la dictature a été écrite avec le sang du peuple chilien. »

Daniela s’est achetée un grand drapeau vert où il est écrit « Apruebo » (« j’approuve », en français) la nouvelle Constitution : « J’en ai aussi accroché un sur mon balcon et dès que j’ai un peu de temps, je participe à la campagne. Je crois qu’il est important d’exprimer ce sentiment d’espoir et je suis convaincue que l’Apruebo va gagner. »

Tenter d'inverser la tendance

Un peu plus loin, Alessandra récolte des signatures de citoyens qui se portent volontaires pour observer et surveiller le bon déroulement du vote le jour du référendum : « Les gens sont très intéressés et veulent défendre la nouvelle Constitution. C’est une campagne du peuple pour garantir nos droits en tant que citoyens. Nous sommes absolument sûrs que le "Oui" à la nouvelle Constitution va l’emporter, car c’est pour que les peuples du Chili aient une meilleure vie. »

Le « Oui » à la nouvelle Constitution a gagné des points ces dernières semaines dans les enquêtes d’opinions, mais pour le moment, c’est toujours le « Non » qui restent en tête dans les sondages.

