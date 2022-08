Cuba: le tourisme en forte hausse mais en dessous des niveaux pré-Covid-19

Des touristes profitent de la plage cubaine de Jibacoa, dans la province de Mayabeque, le 1er août 2022. © Yamil Lage / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le tourisme revient à Cuba, avec le nombre de visiteurs qui multiplié par six depuis le début de 2022 par rapport à la même période l'année dernière, selon l'Office national des statistiques (ONEI) : plus de 830 000 visiteurs sont venus à Cuba entre janvier et juillet 2022, contre 140 000 au cours des mêmes sept mois de 2021. Si le niveau est certes inférieur à ceux d'avant la pandémie, le pays attend désormais le retour des visiteurs russes, notamment.