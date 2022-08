États-Unis: le docteur Anthony Fauci annonce qu'il quittera ses fonctions à la fin de l'année

© Getty Images via AFP

Il est le visage de la lutte contre le coronavirus aux États-Unis. Admiré ou détesté, le docteur Anthony Fauci annonce ce lundi qu’il quittera ses fonctions de directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses à la fin de l’année.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Il était un scientifique reconnu, et cela a fini par faire de lui un symbole. Anthony Fauci annonce qu’il va quitter en décembre 2022 ses fonctions de directeur de l’institut national américain des allergies et des maladies infectieuses ainsi que son rôle de conseiller médical en chef de la Maison Blanche.

À 81 ans, il se dit encore passionné par son travail et plein d’énergie, mais il souhaite maintenant transmettre son expérience. Et de l’expérience, Anthony Fauci en a à revendre. Depuis 1984, il a dû faire face à plusieurs épidémies. Du Sida, dont il reconnait lui-même qu’il a du mal à prendre la mesure, aux virus Ebola, Zika, à la grippe aviaire et enfin à la pandémie de Covid-19 qui a fait de lui une personnalité publique mondiale.

De Reagan à Biden

Ses fonctions lui ont permis de conseiller sept présidents, de Ronald Reagan à Joe Biden. Cela n’a pas toujours été facile. On se souvient de son regard dépité quand Donald Trump se demandait en public s’il ne fallait pas utiliser de l’eau Javel pour combattre le coronavirus.

La droite du parti républicain ne lui pardonne pas et annonce des enquêtes parlementaires sur sa gestion de la pandémie si la majorité bascule aux élections de mi-mandat. Joe Biden, préfère lui rendre hommage dans un communiqué. Il rappelle que l’une de ses premières décisions a été de prolonger ses fonctions de conseiller médical. Et il affirme que des vies ont été sauvées aux États-Unis et dans le monde grâce à Anthony Fauci.

