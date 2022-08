L’Équateur lance un recensement dans ses prisons pour améliorer les conditions de détention

L'Équateur a fait face à plusieurs émeutes et affrontements dans ses prisons, notamment dû aux conditions de vie des détenus. Ici, des forces montent la garde à l'extérieur de la prison de Bellavista, à Santo Domingo de los Colorados, le 10 mai 2022.

Le premier recensement pénitentiaire de l’Équateur a commencé le lundi 22 août et s’appliquera dans les prisons du pays qui abritent environ 35 000 détenus. Une étape de la réforme des prisons annoncée en début d’année par le gouvernement pour mettre fin à la violence chronique et aux massacres entre bandes rivales qui depuis 2020 ont provoqué la mort de 400 détenus.

Avec notre correspondant en Équateur, Eric Samson

Si le gouvernement par définition connaît le nombre de détenus dans ses prisons, il n’a pas aujourd’hui de statistiques précises sur la sociologie des personnes privées de liberté - sur le nombre de petits délinquants par exemple ou au contraire de grands trafiquants de drogues ou de tueurs à gages.

Un objectif pas sans danger

C’est l’objectif du recensement qui se terminera dans trois mois à Guayaquil, dans la prison la plus importante du pays.

L’opération n’est pas sans danger pour les fonctionnaires publics qui seront accompagnés en permanence par des policiers et des militaires, car les armes et les explosifs circulent dans les pavillons des prisons, comme les récents affrontements l’ont démontré.

Limiter la surpopulation carcérale

Le gouvernement souhaite limiter la surpopulation carcérale qui est d’environ 7 % en diminuant le nombre de prisonniers en attente de procès, soit environ 13 000 sur un total de 32 000. Pour améliorer les conditions de vie des détenus, les autorités veulent aussi séparer les leaders de bandes rivales et leurs hommes.

Une fois le recensement terminé, les prisonniers les plus violents seront concentrés dans des prisons de sécurité maximale, et les autres dans des pavillons de sécurité moyenne et minimale. Les adolescents emprisonnés eux auront droit à des centres éloignés des délinquants chevronnés.

