À la Une: manifestations en Haïti contre la pénurie de carburant, l'insécurité et la vie chère

Une foule immense remplissant une rue de Petit-Goave, une commune située au sud-ouest d’Haïti : on voit sur cette photo du Nouvelliste que les manifestations ont été très suivies. « Pénurie de carburant, insécurité, vie chère, Port-au-Prince et des villes de province s’embrasent », titre le journal. Le feu revient souvent dans les photos de la presse haïtienne : barricades de pneus enflammées dans Alterpresse, magasin en feu à Delmas 38, une commune de Port-au-Prince, dans Le Nouvelliste… Des échauffourées ont éclaté entre manifestants et proches du pouvoir à Delmas, où une personne a été tuée, écrit le journal : « Selon l’ancien parlementaire Serge Jean Louis, un militant politique a été tué par balle quand des individus armés, hostiles à la manifestation, ont fait feu en direction de la foule. »

« Les protestataires réclament vivement la démission du Premier ministre de facto Ariel Henri de la direction politique d’Haïti », écrit Alterpresse, qui précise que « certains portaient des maillots de couleur rouge et étaient munis d’une carte rouge pour sanctionner symboliquement toutes celles et tous ceux qui sont concernés par la situation alarmante du pays ». À Cap-Haïtien, écrit Le Nouvelliste, l’ancien sénateur du nord Moïse Jean Charles a menacé de « fermer les banques commerciales si le taux de change du dollar par rapport à la gourde n’est pas inférieur à 100 gourdes ».

De fait, pendant les manifestations ce lundi 22 août, écrit Le National, le conseil d’administration de la Banque de la République d’Haïti a rencontré la presse pour annoncer « un ensemble de mesures visant à freiner la décote de la gourde par rapport au dollar américain, notamment l’injection de 150 millions sur le marché des changes ». Pourtant, estime Rezonodwès, ce « conseil patraque est lui-même un des principaux artisans du fiasco économique ».

Cuba tente de créer un marché des changes

Ce mardi 23 août, Cuba va commencer à vendre des dollars aux Cubains, trois semaines après avoir commencé à les racheter au marché noir. Objectif, explique dans Granma Alejandro Gil, le ministre de l’Économie : « Créer un marché des changes dans le pays et permettre d’augmenter le pouvoir d’achat du peso cubain ». Cette décision « ne constitue pas le début d’un marché des changes, parce qu’il n’inclut pas l’achat et la vente, mais il commence à mettre en place une légalité des transactions dans le pays », insiste le ministre.

Juventud Rebelde précise que 37 bureaux de change ont été habilités pour vendre des dollars : chaque matin, les directeurs diront de combien de devises ils disposent et combien de personnes peuvent en profiter. Le journal d’opposition 14ymedio note qu’hier, le ministre a souvent « utilisé le mot "défi" pour décrire le marché des changes ».

Des centaines de documents classifiés chez Donald Trump

Aux États-Unis, les suites de la perquisition du FBI dans la résidence de Donald Trump, avec une information donnée par le New York Times : le gouvernement a récupéré plus de 300 documents classifiés, en comptant les documents retournés au mois de janvier, ceux donnés par les aides de Donald Trump au ministère de la Justice au mois de juin, et ceux récupérés ce mois-ci lors de la perquisition. Dès le mois de janvier, les Archives nationales avaient récupéré 150 documents classifiés, ce qui, explique le journal, « a provoqué une inquiétude très forte du côté du ministère de la Justice, et a concouru à la mise en place de l’enquête criminelle qui a amené le FBI à perquisitionner Mar-a-Lago ».

Parallèlement à ces révélations, Donald Trump « cherche à temporairement bloquer le FBI dans son étude des documents saisis chez lui », écrit The Hill, en demandant à la justice de nommer un expert indépendant pour examiner les documents, et s’assurer qu’ils n’incluent pas des éléments que, selon eux, Donald Trump pourrait garder « confidentiels ». C’est la première action légale de l’ancien président depuis la perquisition du 8 août, note le Washington Post.

De leur côté, annonce Politico, un groupe de huit sénateurs, dont le chef de la majorité Chuck Schumer et celui de la minorité républicaine Mitch McConnell, ont demandé à l’administration Biden un accès aux documents saisis, comme l’avaient déjà fait un groupe de députés des deux camps. Ce qui laisse à penser, estime le site, « que le Congrès ne veut pas être tenu à l’écart des retombées politiques et judiciaires de la perquisition ». Historiquement, rappelle Politico, « l’exécutif a toujours résisté aux demandes du Congrès concernant les faits et gestes des forces de sécurité, estimant que cela pourrait compromettre les enquêtes ».

Aux États-Unis, une Américaine sur trois sans accès à l’avortement

Après la décision de la Cour suprême de revenir sur la garantie constitutionnelle du droit à l’avortement, une Américaine sur trois a perdu tout accès à l’avortement dans l’État où elles habitent, selon un décompte du Washington Post – soit près de 21 millions d’Américaines.

Le journal précise que plusieurs lois qui devraient prendre effet dans les prochains jours devraient faire monter ce chiffre. La justice a bloqué plusieurs de ces interdictions, temporairement, dans cinq États, mais si ces blocages tombent, des millions de femmes supplémentaires sont concernées.

Politico consacre de son côté un article aux médecins, habituellement discrets, qui prennent aujourd’hui de plus en plus la parole pour dénoncer les conséquences dévastatrices des lois interdisant l’avortement. Et les députés qui sont eux-mêmes médecins tentent de convaincre leurs collègues de revenir sur les parties les plus restrictives et répressives de ces lois.

La Colombie se retire du consensus de Ginebra

Le consensus de Ginebra a été signé en mai dernier au Brésil par 36 pays qui ne soutiennent pas l’avortement. El Espectador rappelle que Bogotá y avait adhéré sous l’impulsion du gouvernement Duque. Mais celui du nouveau président Gustavo Petro annonce son retrait de cet accord, expliquant que « la Colombie continuera à être engagée dans la promotion de la santé de la femme, et la satisfaction des besoins de santé des femmes ».

