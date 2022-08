À la Une: trois morts et des dizaines de blessés dans la répression des manifestations en Haïti

Revue de presse des Amériques

Ils sont dans la rue pour protester contre l’emprise des gangs sur leur quotidien, contre les kidnappings, la hausse des prix de la nourriture et des produits de première nécessité et contre la pénurie des carburants.

Après deux jours de manifestations à travers Haïti, le bilan est lourd : on compte désormais « trois morts et une dizaine de blessés », annonce Le Nouvelliste. Après une première victime, lundi à Delmas, une banlieue de la capitale, deux autres manifestants ont été tués ce mardi aux Cayes, chef-lieu du département du Sud. Au moins l’un des deux « a été tué par des agents d’une unité spéciale de la police haïtienne, le BLTS », le Bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants, rapporte encore le journal.

Toujours aux Cayes, trois autres manifestants ont été blessés par balle, un autre à Petit-Goâve, dans le département de l’Ouest. Lourd bilan aussi à Jacmel où, selon la radio locale Metronome, cinq protestataires ont également été blessés par balle et transportés à l’hôpital.

La population accuse la PNH, la police nationale d’Haïti de tirer sur les manifestants. Une répression dénoncée par Frantz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste, pour qui les deux jours de mobilisation n’avaient pas « de quoi inquiéter les chefs. Et pourtant, ils ont décidé de réagir de manière brutale. » « Le pays, poursuit l’éditorialiste, a besoin de toutes sortes de solutions, sauf de celles qui proposent des armes tournées contre la population. »

Les manifestants menacent de mener des actions plus violentes dans les jours à venir si le Premier ministre par intérim ne répond pas à leurs exigences. Le site d’information Ayibopost parle d’ailleurs d’un « soulèvement national contre Ariel Henry ». De nouvelles journées de mobilisation sont d’ores et déjà annoncées pour les lundi et mardi de la semaine prochaine, rapporte de son côté le quotidien Le National.

Scandale de corruption en Argentine : Cristina Kirchner passe à la contre-offensive

Alors qu’elle est poursuivie en justice pour corruption et que le procureur a requis douze ans de prison et l’inéligibilité contre elle, l’ex-première dame et ex-chef d’État s’est défendue hier dans un discours qui se voulait très combatif.

« Le procureur demande douze ans de peine de prison pour les douze années du meilleur gouvernement que l’Argentine ait eus au cours des dernières décennies », a déclaré Cristina Kirchner. « C’est pour cela que je vais être stigmatisée, c’est pour cela que je vais être condamnée. Ce n’est pas un procès contre Cristina Kirchner, c’est un procès contre le péronisme. C’est un procès contre les gouvernements nationaux et populaires. »

« Celle qui est poursuivie par la justice pour corruption et qui est par conséquent en difficulté, c’est bel et bien Cristina Kirchner, pas le péronisme », rétorque le journal conservateur Clarin : « Toujours très populaire, Mme Kirchner croit encore bénéficier d’une immunité, voire de l’impunité. » « La vice-présidente l’a dit elle-même, souligne le journal El Dia, lorsqu’elle a affirmé que l’histoire la jugerait, comme si le système judiciaire, composé d’hommes et de femmes en chair et en os, était une bagatelle. » Pour La Nacion, « cette contre-attaque médiatique, puérile et violente, montre que Cristina Kirchner est une personne sans scrupules, mais surtout désespérée. »

Un point de vue que ne partagent pas les journaux de gauche. L’éditorialiste de Pagina 12 dénonce par exemple une procédure judiciaire qui repose sur des vices de forme et qui, jusqu’à présent, « n’a pas donné à Cristina Kirchner la possibilité de se défendre comme elle en a pourtant le droit. Quoi de plus normal, alors que la vice-présidente s’adresse à son pays par un discours diffusé sur les réseaux sociaux ? Certains voudraient museler cette voix, mais ils n’y arriveront pas », prédit le quotidien.

Colombie : dix policiers arrêtés pour avoir tué trois jeunes

En Colombie, les autorités ont annoncé ce mardi l’arrestation de dix policiers. Ils sont accusés du meurtre présumé de trois jeunes hommes qui ont été présentés à tort comme des trafiquants de drogue. Les faits remontent au 25 juillet dans le département de Sucre, dans le nord-ouest de la Colombie, rappelle le journal El Heraldo. « Les trois victimes avaient été accusées par les policiers d’avoir tué l’un de leurs collègues. Une fois tués, les trois jeunes ont ensuite été présentés comme des membres du Clan du Golfe, la principale organisation criminelle du pays. »

Leur assassinat rappelle le scandale des « faux positifs », ces plus de 6 000 civils arrêtés et exécutés par l’armée dans les années 2000 et présentés ensuite comme des rebelles tués au combat afin de gonfler les statistiques. De son côté, le journal El Tiempo annonce que « le commandant de la police du département de Sucre, accusé d’avoir lui-même tiré sur les trois jeunes hommes, est en fuite et a probablement quitté le pays. Un avis de recherche international a été émis. »

Le nouveau commandant en chef de la police, le général Henry Sanabria, nommé pas plus tard que vendredi dernier par le président Gustavo Petro, a déclaré hier que les policiers arrêtés avaient « violé tous les paramètres constitutionnels et juridiques » et « terni le nom de l’institution ». Pour le quotidien El Espectador, il s’agit là d’un signe des « changements opérés au sein des forces de l’ordre sous l’ère Petro ».

