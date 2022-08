Aide américaine à l'Ukraine: un changement d'échelle et de nature

Le président américain Joe Biden, de retour à la Maison Blanche ce mercredi 24 août 2022, après un passage à Rehoboth Beach, dans le Delaware. Getty Images via AFP - ALEX WONG

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Déjà six mois de guerre en Ukraine. Et à cette occasion, les États-Unis remettent la main au portefeuille, pour ce triste anniversaire. Le président américain a annoncé, ce mercredi 24 août, une nouvelle aide militaire à Kiev, d'un montant de près de trois milliards de dollars. Un énième coup de pouce financier et militaire de Washington à destination des autorités ukrainiennes. Mais le plus important, à ce jour.