«Grande démission»: les employés veulent «que le travail s'intègre dans leur vie et non l’inverse»

Entretien

La pandémie de Covid-19 a entraîné un effet désormais connu comme la « grande démission », aux États-Unis : le nombre personnes qui ont quitté leur emploi y a explosé, atteignant 4,5 millions de personnes pour le mois de novembre 2021, selon le département américain du Travail. Début 2021, Anthony Klotz, professeur de psychologie organisationnelle au Texas, avait créé le terme dans un livre homonyme prédisant un tel effet. Les chiffres lui ont donné raison.

RFI : Anthony Klotz, vous étiez professeur de psychologie organisationnelle à l’Université de A&M du Texas, début 2021, lorsque vous avez prédit que la pandémie provoquerait une vague de démissions aux États-Unis. Vous avez appelé ce phénomène « la grande démission », et les chiffres vous ont donné raison. Début 2022, les cessations d’emploi ont même dépassé les quatre millions pour le neuvième mois consécutif. Qu'est-ce qui vous avait alors mis la puce à l'oreille ?

Anthony Klotz : J'ai commencé à penser à cette théorie vers la fin 2020. À cette époque, il y avait beaucoup d'optimisme quant à l'efficacité des vaccins, leur distribution rapide pour maîtriser la pandémie, et l’espoir d’un retour rapide à la vie normale. Cette hypothèse existait aussi dans le monde des affaires. Les chefs d’entreprises et les salariés semblaient enthousiastes à l'idée de reprendre le travail comme en 2019, avant la pandémie.

Mon domaine de recherche, précisons-le, concerne la démission des employés : pourquoi certains ont quitté leur emploi plus ou moins rapidement, et quelles raisons ont motivé leur choix ? À ce moment-là, j’ai pressenti que si l'économie américaine reprenait des forces, au lieu que les travailleurs se précipitent vers leur emploi, il y aurait au contraire une vague de départs volontaires. Quatre raisons à cela : la première est due à un arriéré de démissions. À cause des difficultés économiques, de l’incertitude, liées à la pandémie, 2020 n'était pas une bonne année pour quitter son emploi ou changer de carrière. Donc, les gens qui avaient l’intention de partir, ont attendu la reprise de l’économie pour le faire. Il faut savoir que le nombre de démissions n’a cessé d’augmenter ces dix dernières années aux États-Unis. Cela montre bien que la relation des gens vis-à-vis de leur travail était déjà en train de changer et cela s’est accentuée avec la pandémie et d'autres événements en 2020.

En plus de cet arriéré de démissions, j'ai été frappé par le nombre de burnouts au sein de la population active. Beaucoup de travailleurs de première ligne, ceux qui nous ont aidés à traverser la pandémie, allaient mal : les professionnels du commerce de détail, des services alimentaires, de la santé, même mes étudiants en management, se disaient épuisés. Les chefs et cadres d’entreprises, les parents qui travaillaient à plein temps à domicile tout en éduquant leurs enfants, semblaient eux aussi au bout du rouleau. Toutes ces personnes ont voulu ou ont eu besoin de faire une pause. Certaines ont pu prendre un congé sabbatique, mais souvent la seule façon de lever le pied quand le travail vous épuise, c’est de démissionner, de changer d'emploi ou de s’arrêter. Ce burnout généralisé a, lui aussi, poussé les gens à la démission.

Le troisième indicateur qui m’a frappé et qui est unique à propos de la pandémie, c’est qu’il ne s’agit pas seulement d’une crise économique, d’une récession ; c'est une crise de santé publique. Et il existe en psychologie sociale une théorie, appelée « the terror management theory » : la théorie de la peur suggère que lorsque les gens sont confrontés à la maladie et la mort, ils ont tendance à réfléchir sur leur vie de manière existentielle et à se demander si leur vie a du sens, s’ils mènent la vie qu’ils souhaitent vivre. En même temps, la pandémie a donné du temps aux gens. Elle leur a permis de faire des projets, d’envisager un changement de carrière plus en adéquation avec leurs aspirations. Beaucoup d’entre eux se sont lancés dans la création d'entreprises, ont changé d’emploi ou ont pris une retraite anticipée.

Enfin, le dernier facteur, dont on a largement parlé dans les médias, c’est bien sûr le travail à distance. Les gens ont découvert que travailler chez eux leur offrait beaucoup plus de liberté et d'autonomie que le travail en présentiel. Le télétravail, le travail hybride, ou le travail en présentiel, a bien sûr ses avantages et ses inconvénients, mais le travail à distance a duré environ dix mois, c’est-à-dire assez longtemps pour que les gens s’adaptent à une liberté retrouvée. Et l'histoire montre que lorsque vous donnez de la liberté aux gens et que vous la leur retirez ensuite, cela ne se passe pas bien. Voilà les quatre forces quelque peu inhabituelles qui, ensemble, ont provoqué ces démissions soudaines.

Comment est-ce que les employeurs ont réagi face à cette vague de démissions ?

Certaines entreprises ont pensé que plus personne ne voulait travailler. Elles ont dénoncé le manque d’engagement ou de fidélité des jeunes. Mais c’est une petite minorité d’entre elles. La plupart a reconnu le problème et a tenté de le résoudre de plusieurs manières. D’abord en discutant avec leurs employés et en leur demandant : « Comment pouvons-nous vous retenir ? » Certaines entreprises ont augmenté les salaires de leur personnel, d’autres ont investi pour proposer de nouveaux avantages sociaux.

Par exemple, les grands distributeurs ici aux États-Unis, après le début de la grande démission, ont proposé de payer les prêts universitaires de leurs employés, ce qui est un gros avantage ici. Certaines sociétés ont proposé un avancement de carrière, ont accordé des horaires de travail plus flexibles. D’autres ont réaménagé les espaces de travail afin de les rendre plus agréables à vivre. Les entreprises ont été très réactives pour garder leurs employés, ce qui a permis de stabiliser le nombre de démissions ces derniers mois.

Comment voyez-vous l’avenir ? Est-ce que la pandémie a changé durablement le monde du travail aux États-Unis ?

Le travail à distance, le travail hybride, le nomadisme numérique, les interruptions de carrière, étaient déjà en marge du monde du travail avant la crise sanitaire, mais ils se sont renforcés. Les employés demandent désormais à leurs futurs employeurs si leur poste comprend le télétravail ou le travail hybride, et ce n'était pas une question qu’ils posaient avant. Ils s'attendent désormais à ce que le travail s'intègre dans leur vie et non l’inverse. De nombreuses entreprises ont annoncé que leur main-d'œuvre s'était stabilisée, et les chiffres du département américain du Travail en attestent. Le taux de démissions aux États-Unis est 25% plus élevé qu’en 2019, mais semble aujourd’hui stable dans cette fourchette haute.

Est-ce que la « grande démission » a aussi touché d’autres pays ?

Je suis toujours hésitant à répondre à cette question pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que je suis psychologue et non économiste, donc je n’étudie pas les tendances du marché du travail à l’échelle mondiale. De plus, les États-Unis retracent ces tendances plus étroitement que la plupart des pays, même si cela n’est que depuis 22 ans. Le marché du travail est donc plus facile à observer aux États-Unis. Il y a certainement des études qui ont montré des démissions accrues au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, à Singapour et au-delà. Il s'agit sans doute d'un phénomène mondial, mais il n'y a pas eu d'enquête mondiale qui le prouve. Il me semble que ce phénomène a touché les États-Unis plus que le reste du monde, mais c'est difficile à affirmer.

