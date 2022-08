À la Une: Haïti sous le choc après l’assassinat d’une mère et ses deux filles

Revue de presse des Amériques

Ain't no mountain high enough, un tube légendaire sur lequel elles dansaient dans leur chambre devant la caméra, une brosse a cheveu et un tube de produit cosmétique en guise de micro. La joie simple d’un moment entre deux sœurs qui se disputent, complices, la place devant l’objectif. Cette vidéo de Sarhadjie Desenclos, étudiante de 24 ans, et Sherwood Sondjie Desenclos, juriste de 29 ans, tourne sur les réseaux sociaux en Haïti depuis l’annonce de leur mort samedi. Elles ont été tuées par des membres de gangs. Mais la liste des victimes du week-end est bien plus longue.

Six personnes ont été tuées samedi entre Croix-des-Bouquets et Tabarre, dans la banlieue nord-est de Port-au-Prince. Parmi ces victimes se trouvaient donc Sarahdjie et Sondjie Desenclos, ainsi que leur mère, Josette Desenclos. « Sarhadjie avait cours ce samedi matin à l’Université de Port-au-Prince. Accompagnée de sa grande sœur et de leur mère, employée de l’Autorité portuaire nationale, elle avait quitté le domicile familial à Croix des Bouquets ». Les trois femmes « ne savaient pas que la mort serait au bout d’un périple ordinaire », écrit Le Nouvelliste, qui poursuit : « Leur véhicule est retrouvé en flammes, au bord de la route à Tabarre. Les trois femmes ont été prises pour cibles, tuées et brûlées lors d’une opération de bandits de la zone. »

Après ce nouveau drame, les Haïtiens sont sous le choc. « La violence abjecte qui règne dans les zones contrôlées par les gangs est souvent anonyme. Des statistiques sans visage. Pas ce matin », a écrit dimanche l’ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, sur son compte Twitter. Et en effet, sur les réseaux sociaux, se partagent depuis samedi soir de nombreuses photos et vidéos. On y voit deux jeunes femmes joyeuses de la classe moyenne, et leur mère. De cette famille unie ne reste désormais que le père. Les réactions d’officiels s’enchaînent. Parmi elles, celle du Premier ministre par intérim Ariel Henry, qui se dit « révolté » par ces nouveaux assassinats. Tous ces propos suscitent l’indignation générale des internautes, qui accusent la classe politique d’être complice des gangs et la communauté internationale d’être complice de la classe politique haïtienne.

Chili : à deux semaines du référendum sur la nouvelle Constitution, le « non » est toujours en tête des sondages

À deux semaines du référendum sur la nouvelle Constitution, le « non » est toujours en tête des sondages même si l’écart se resserre. Le journal El Mostrador met en garde ses lecteurs : « À 14 jours du référendum, c’est l’incertitude qui domine. Et dans les moments d’incertitude, le choix des électeurs devient hautement imprévisible. »

Certains journaux qui avaient d’abord appelé à soutenir le camp du « oui » ont désormais changé d’avis. « Le non est la meilleure option pour le pays », titre La Tercera. Le journal estime que « les Constitutions sont des pactes intergénérationnels ». Or le texte soumis au vote le 4 septembre « n’a pas de sens pour une partie importante de la population. Il contient certaines avancées en matière de droits sociaux et environnementaux, ainsi que de reconnaissance des peuples indigènes. Mais il soulève de sérieuses questions sur le système judiciaire, le droit à la propriété, ou encore le progrès économique du Chili. »

La Tercera rappelle que le président de gauche Gabriel Boric, lui-même, a d’ores et déjà promis des améliorations de certains passages si jamais le texte était approuvé lors du référendum. « Le débat constitutionnel ne se terminera donc pas le 5 septembre », résume l’éditorialiste, qui estime que « toutes les forces politiques, y compris le président de la République, devront s’efforcer de surmonter le climat de polarisation actuel. Car l’important est que le Chili puisse compter sur une Constitution en phase avec son temps et qui recueille le plus large soutien possible. »

Bolivie : les victimes des dictatures entre 1964 et 1982 seront indemnisées par l’État

En Bolivie, les victimes des dictatures successives entre 1964 et 1982 et leurs familles seront indemnisées par l’État. « Le gouvernement du président Luis Arce et les organisations de victimes des dictatures boliviennes ont signé un accord ce dimanche », annonce Los Tiempos.

Un premier accord en ce sens avait été signé en 2004. « Celui-ci prévoyait la prise en charge de 20% des réparations par l’État bolivien. Les 80% manquants devraient provenir de dons privés. » Mais l’argent n’est jamais arrivé. Ce dimanche, le gouvernement a assuré que les victimes recevront les réparations qui leur sont dues directement du Trésor public. « 1 714 personnes sont concernées par cette première mesure. L’accord permettra également à d’autres victimes de présenter leur dossier », précise Victoria Lopez, la porte-parole de l’organisation des victimes, dans les colonnes du journal La Razon.

Depuis dix ans, cette organisation avait campé devant le ministère de la Justice pour réclamer ces réparations. « Ce dimanche, après la signature de l’accord, les tentes ont enfin pu être démontées », rapporte de son côté Correo del Sur.

Présidentielle au Brésil : Bolsonaro ou Lula ? Le choix difficile des Brésiliens

Plus que six semaines avant la présidentielle au Brésil. Mais entre les deux favoris Jair Bolsonaro et Lula, certains électeurs ont du mal à choisir. « Les sondages publiés ces derniers jours montrent de façon concordante qu’aucun des deux candidats ne suscite la confiance des Brésiliens », rapporte Estadao. Bien au contraire, « 45% des sondés craignent que Jair Bolsonaro n’obtienne un nouveau mandat. Ces électeurs estiment qu’un maintien du président sortant au pouvoir aura pour conséquence une augmentation de la pauvreté, une intensification des discours de haine, voire dans le pire des cas une rupture démocratique », écrit le journal.

Mais « 40% des Brésiliens sont également inquiets d’un possible retour de Lula da Silva à la présidence. Ces sondés craignent avant tout un retour de la corruption et, au niveau international, un nouvel alignement du Brésil sur les dictatures de gauche ». Et Estadao de conclure : « La stratégie de la peur a toujours existé pendant les campagnes électorales de notre pays. Elle est attisée cette année par une avalanche de fausses informations que chaque camp publie sur le candidat adverse. »

