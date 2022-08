Colombie: la nouvelle méthode de lutte anti-drogue prônée par Gustavo Petro

Le président colombien Gustavo Petro s'exprimant face à la presse au palais présidentiel de Bogota, le 24 août 2022. AP - Fernando Vergara

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La guerre contre la drogue est un échec en Colombie. Après quatre décennies d'efforts internationaux, le pays est toujours le plus grand producteur de cocaïne au monde. Le nouveau président de gauche, Gustavo Petro, est déterminé à changer la donne. Mercredi 24 août, il a annoncé une nouvelle approche de la lutte contre le trafic de narcotiques. Et pour commencer, il a en quelque sorte tendu la main aux membres des cartels colombiens et des guérillas qui se financent grâce à la drogue.