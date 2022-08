À la Une: Lula reconnaît la corruption à Petrobras

Revue de presse des Amériques

Au Brésil, l’heure est au grand oral avant la présidentielle d’octobre. Après le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, lundi, c’est son principal adversaire, Lula da Silva, qui a été interrogé hier sur la chaîne de télévision O Globo. « Le grand favori des sondages a été surtout attendu sur un dossier », écrit Estadao, « celui de la corruption ». Puisque, faut-il le rappeler, l’ex-président a fait un an et demi de prison avant que la Cour suprême du Brésil n’annule sa condamnation pour corruption en estimant que le tribunal de première instance avait été incompétent.

Ce jeudi 25 août, Lula a donc reconnu les faits de corruption au sein de la compagnie pétrolière publique. La nouvelle est à la Une de tous les journaux brésiliens. « Le candidat du PT reconnaît les faits de corruption au sein de Petrobras sous son gouvernement, mais souligne que les enquêtes ont eu lieu parce qu’il a créé des mécanismes de contrôle », rapporte Correio Braziliense, qui poursuit : « Lula a aussi profité de l’occasion pour fustiger l’opération anti-corruption Lava Jato qui, selon ses dires, a dépassé la sphère de l’enquête pour entrer dans la sphère de la politique. »

Un argumentaire « savamment orchestré par son équipe de campagne », souligne la Folha de Sao Paolo qui n’a pas, pour autant, été convaincue par la prestation de Lula : « Le candidat n’a pas répondu de façon claire à la question de savoir ce qu’il ferait s’il était élu pour éviter que de telles dérives de corruption ne se répètent », estime le quotidien.

Chili : à neuf jours du référendum sur la Constitution, crise au sein du gouvernement Boric

Au Chili, à neuf jours du référendum sur la nouvelle Constitution, le gouvernement du président de gauche, Gabriel Boric, connaît sa première crise. Le chef de l’État a annoncé ce jeudi soir d’avoir accepté la démission de sa ministre du Développement social. Jeanette Vega a été poussée vers la sortie en quelques heures seulement, hier. La cause : un média en ligne a révélé qu’en mai dernier, la ministre avait passé un appel téléphonique à Hector Llaitul. Ce même leader d’une communauté indigène des Mapuches qui a été arrêté mercredi.

Si le contenu de cette conversation téléphonique n’est pas connu, le simple fait que la ministre contacte un leader indigène qui appelle ouvertement à la lutte armée contre l’exploitation forestière sur les terres ancestrales des Mapuches a eu l’effet d’une bombe, écrit El Mercurio. « L’opposition conservatrice s’est ruée sur le gouvernement ». « Hector Llaitul, lui, a été placé en détention provisoire », rapporte La Tercera.

Californie : interdiction de vente de voitures neuves diesel ou à essence d’ici 2035

D’ici 2035, plus aucune voiture neuve de diesel ou à essence ne sera vendue en Californie. Ainsi en a décidé le Bureau californien chargé de la qualité de l’air, ce jeudi, pour « lutter contre le changement climatique et réduire la pollution atmosphérique ». La mesure adoptée concerne toutes les voitures ainsi que les camionnettes, explique le Los Angeles Times, qui salue « une première aux États-Unis ».

Lauren Sanchez, conseillère en matière de climat du gouverneur démocrate Gavin Newsom, a qualifié ce vote de « moment de la plus haute importance non seulement pour la Californie, mais aussi pour le monde entier ». Notre mission, dit-elle dans le Los Angeles Times : « Éloigner notre État du pétrole. »

De fait, cette décision va avoir des répercussions au-delà des frontières californiennes. Avec ses plus de 40 millions de consommateurs, la Californie est le plus grand marché des États-Unis et ses normes ont un impact direct sur la production manufacturière à travers le pays. Des experts, interrogés par le San Francisco Chronicle, prédisent même que « la décision de la Californie va remodeler le marché mondial de l’automobile ». Mais le quotidien ne manque pas de mettre aussi un bémol : « Les camions routiers sont pour l’instant exclus de la législation, tout comme les véhicules hybrides. Ce qui suscite l’insatisfaction des défenseurs de l’environnement qui dénoncent un manque de courage face à l’urgence climatique. »

