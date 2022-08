États-Unis: Biden s’attaque aux Républicains proches de Trump et parle «d’idéologie semi-fasciste»

Le président américain s'attaque aux Républicains proches de Donald Trump. Lors d'un meeting démocrate, à moins de trois mois des élections de mi-mandat, le président américain a eu des mots très durs, parlant d'une idéologie semi-fasciste.

Publicité Lire la suite

Les propos sont inhabituellement durs dans la bouche de Joe Biden. « Nous assistons aujourd'hui soit à la naissance, soit au glas d'une philosophie MAGA extrême », a déclaré le président américain.

MAGA est le slogan de Donald Trump « Make America Great Again ». « Il ne s'agit pas seulement de Trump mais d'une philosophie, c'est comme du semi-fascisme », a-t-il dit. Et Joe Biden de mettre en garde contre « la violence politique » de ces Républicains les plus extrêmes, ils sont « un danger pour la démocratie ».

Conserver le Congrès

Le président américain a tenu ces propos lors d'une réunion de soutien au parti démocrate au lycée Richard Montgomery, en banlieue de Washington, la première d'une longue série, avant les élections de mi-mandat qui doivent se tenir en novembre.

C'est le renouvellement du Congrès et Joe Biden veut tout faire pour qu'il ne bascule pas dans le camp républicain. Le locataire de la Maison Blanche est très critiqué sur son bilan économique et sur l'inflation galopante. Mais il compte récupérer certains électeurs républicains, échaudés notamment par la décision de la très conservatrice Cour suprême d'abolir le droit constitutionnel à l'avortement.

►À lire aussi : Discours fleuve de Trump contre Biden à la Conférence des conservateurs CPAC

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne