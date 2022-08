Haïti: la flambée du dollar provoque une inflation explosive

Au moins trois personnes tuées par balles en Haïti depuis le lundi 22 août. Des violentes manifestations secouent le pays pour exiger la démission du Premier ministre Ariel Henry, dénoncer l’insécurité, la pénurie de carburant et surtout l’explosion des prix : + 29% d'inflation d'après les derniers chiffres publiés pour le mois de juin. Et cela devrait continuer avec l'envolée du dollar.

Publicité Lire la suite

L’explosion des prix concerne les produits d’alimentation du quotidien, en majorité tous importés en Haïti : +46% sur le riz, +80% sur le sucre, +88% sur l’huile de cuisine... L'inflation est accélérée par l’envolée du dollar face à la monnaie nationale, la gourde.

« On est une économie d’importation : dès que la valeur dollar s’élève, automatiquement, ça affecte les prix des produits en monnaie nationale, expliqueEtzer Emile, économiste et professeur d’université à Port-au-Prince. Donc, les gens qui gagnent un revenu en gourde, ou qui ont une épargne en gourde, se voient aujourd'hui en train d’être appauvris par rapport à dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain. »

En Haïti, le dollar est devenu trop rare et trop cher. Pour augmenter l’offre et ainsi essayer de freiner la dépréciation de la gourde, la Banque centrale a injecté cette semaine 8,5 millions de dollars américains sur le marché des changes. Haïti a jusqu’à l’été prochain pour mener des réformes économiques, notamment pour lutter contre blanchiment d’argent. Faute de quoi, le pays pourrait être coupé du système financier international.

► À lire aussi : Haïti : les manifestants contre la cherté de la vie réclament le départ du Premier ministre

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne