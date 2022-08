Présidentielle au Brésil: Lula à la conquête de l’électorat centriste

Photo publiée par Globo TV, prise le 25 août 2022, montrant le candidat du Parti des travailleurs (PT) et ancien président (2003-2010) du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva (G), lors d'une interview au « Jornal Nacional » animée par les journalistes William Bonner (C) et Renata Vasconcellos (D), à Rio de Janeiro, au Brésil.

Au Brésil, l'heure est au grand oral avant la présidentielle d'octobre. Après le président d'extrême droite Jair Bolsonaro lundi 22 août, c'est Lula qui a été interrogé jeudi sur une chaîne de grande audience. Lula qui possède une avance de plus de dix points dans les sondages.

Lula a adopté un ton modéré pour conquérir l’électorat centriste à 40 jours du premier tour, relate notre correspondant à Sao Paulo, Martin Bernard. Détendu, et dans une ambiance beaucoup moins agressive que lors de l’interview de Jair Bolsonaro sur le même plateau trois jours avant, Lula a égrené des chiffres économiques pour montrer qu’il connaissait bien son sujet, et a promis de faire mieux que lors des dix années passées au pouvoir. Il a cité à de nombreuses reprises son colistier Geraldo Alckmin, un homme politique issu du centre-droit.

« Aujourd’hui, a-t-il dit, j’ai dix partis avec moi, et en plus, j’ai l’expérience de l’ancien gouverneur Alckmin avec moi. Il y a un an, beaucoup de gens pensaient que cela serait impossible. Et je me suis joint à lui pour montrer à la société brésilienne qu’en politique, il n’y pas de place à la haine. »

Pour convaincre les militants de gauche qui étaient réticents envers ce virage au centre, Lula a expliqué sa stratégie : « Parfois on doit s’unir avec ceux qui ne sont pas d’accord avec nous pour vaincre les adversaires. Et maintenant, nous devons vaincre l’antagonisme du fascisme et de l’ultra droite. » Le fascisme, la haine, autant d’allusions directes au président d’extrême droite, Jair Bolsonaro, accusé de mettre en péril la démocratie brésilienne.

Lula reconnaît la corruption à Petrobras

Sur la chaîne Globo, Lula a par ailleurs admis qu'il y avait eu des cas de corruption au sein de la compagnie pétrolière publique Petrobras pendant ses mandats présidentiels (2003-2010) et a promis d'enquêter sur la moindre dérive s'il est élu chef de l'État en octobre.

« On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de corruption si les personnes ont reconnu » les délits, a dit le candidat du Parti des travailleurs. « J'ai maintenant l'occasion pour la première fois de parler ouvertement avec le peuple, en direct (...), la corruption n'apparaît que quand vous permettez qu'on enquête dessus », a-t-il dit.

