Tensions au Chili après l’arrestation du leader mapuche Héctor Llaitúl

Le leader mapuche Héctor Llaitúl, ici le 17 novembre 2018, a été arrêté le 24 août 2022 pour un vol présumé de bois et trois infractions à la loi sur la sécurité de l'État, selon le procureur Roberto Garrido. AP - Luis Hidalgo

Texte par : RFI

Au Chili, le leader mapuche emblématique, Héctor Llaitúl, a été arrêté par la police et placé en détention provisoire jeudi 25 août. Depuis plus de vingt ans la CAM, l’organisation qu’il dirige, lutte pour la récupération du territoire indigène ancestral dans le sud du pays et aujourd’hui en grande partie occupé par des entreprises forestières. Le groupe radical opère en incendiant les camions de ces entreprises, en leur volant du bois ou en bloquant les routes de la région. Dans la nuit qui a suivi l’arrestation du chef mapuche, des barricades ont été levées dans une commune du sud du pays et ces dernières heures au moins six camions ont été brûlés.