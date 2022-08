Reportage

Mexique: l'espoir de connaître la vérité renaît huit ans après la disparition de 43 étudiants

Audio 01:14

Des proches tiennent des banderoles avec des portraits des étudiants disparus lors d'une marche pour demander justice, à Mexico, le 26 août 2022. REUTERS - HENRY ROMERO

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les parents des 43 étudiants d’Ayotzinapa disparus dans l’État du Guerrero dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014 ont manifesté pour la justice, vendredi 26 août. La semaine dernière, le rapport préliminaire d’une commission spéciale mandaté par le gouvernement a qualifié l’affaire de « crime d’État », mettant en évidence l’implication directe de la police et de l’armée. L’ex-procureur général de la République, Jesús Murillo Karam, responsable de l’enquête, a été arrêté et sera jugé pour disparition forcée, torture de témoins et obstruction de la justice.