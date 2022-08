Les féministes chiliennes approuvent le projet de nouvelle Constitution

Des Chiliens se tiennent près d'un panneau géant où est inscrit l'article 160.1 du projet de nouvelle Constitution, le 23 août 2022 à Santiago du Chili. REUTERS - IVAN ALVARADO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À tout juste une semaine du référendum constitutionnel au Chili, les féministes ont célébré samedi 27 août l’option de « l’apruebo », celle en faveur de la nouvelle Constitution (opposée au « rechazo », le non). 4 500 femmes ont participé à un événement festif et gratuit organisé par plus d’une trentaine d’organisations et qui avait lieu dans un théâtre du centre de la capitale.