À la Une: Bogotá et Caracas rétablissent leurs liens diplomatiques

Revue de presse des Amériques

C’est la Une de la presse en Colombie et au Venezuela : l’arrivée de deux ambassadeurs à Caracas et à Bogotá marque le rétablissement des liens diplomatiques entre les deux pays voisins. El Espectador rappelle les raisons de cette rupture, « point d'orgue d'affrontements qui ont duré deux décennies entre le chavisme au pouvoir au Venezuela et la droite des anciens présidents Uribe et Duque » en Colombie. Rupture consommée lorsque l'ancien président Duque choisit en 2019, comme une bonne partie de la communauté internationale, de ne pas reconnaître Nicolás Maduro comme président, mais plutôt le leader de l'opposition Juan Guaidó.

Aujourd’hui, c’est un président colombien de gauche, Gustavo Petro, qui doit rencontrer Nicolás Maduro d'ici à la fin de l'année. Félix Plasencia, le nouveau représentant vénézuélien à Bogotá, y voit « une deuxième chance donnée par l'histoire ». Il estime, rapporte El Periodiquito, que les deux pays sont « frères » et « ne peuvent être séparés par la politique ». Le diplomate avait déjà été ambassadeur en Russie et en Chine, avant d’être nommé ministre des Affaires étrangères.

L’urgence : rétablir les échanges commerciaux

Après avoir remis sur pied le siège de la diplomatie vénézuélienne au nord de Bogotá, qui est « pratiquement détruit » selon El Tiempo, il entend rétablir les relations commerciales. Même chose pour son homologue colombien, à Caracas, Armando Benedetti. À son arrivée à Caracas, ce dernier a notamment évoqué l’idée d'une zone économique spéciale à la frontière, qui garantirait des conditions exceptionnelles pour le commerce et les investissements des deux côtés. Un extrait de l’interview est publié par El Universal. L'ancien journaliste, qui doit présenter ses lettres de créance au président Maduro, ce lundi après-midi, assure que plus de 8 millions de Colombiens vivent du commerce binational avec le Venezuela.

Colombie : la fin de la Commission de la Vérité

Ce week-end, la Commission de la Vérité a officiellement mis fin à ses travaux. El Espectador s'interroge, dans son édito, sur l'héritage de cette Commission qui se retire sur la pointe des pieds « après avoir livré au pays 23 volumes, quelque 10 000 pages de rapport ». Un « compte rendu titanesque de ce qui s'est passé pendant le conflit armé en Colombie » long d’un demi-siècle. La Commission avait été créée lors des accords de paix de 2016 entre le gouvernement colombien et l'ex-guérilla des Farc. Malgré les controverses, le journal voit dans sa longue enquête, une « contribution essentielle à la réconciliation » et un même un modèle pour le monde. « Maintenant que la vérité existe », conclut El Espectador, « il nous appartient de construire l'avenir ».

Brésil : le duel Bolsonaro-Lula se précise

Premier débat télévisé, dimanche soir, entre les candidats à la présidentielle du 2 octobre. Ce débat a été marqué, selon O Globo, par « la polarisation entre l'ancien président Lula et l'actuel président Jair Bolsonaro, loin des autres concurrents dans les sondages ». Pour Folha de São Paolo, la rencontre a « exposé leurs faiblesses » sans pour autant changer la donne. Les deux candidats se sont accusés de tous les maux. Selon un sondage réalisé dans la foulée, c'est une autre candidate qui a su tirer son épingle du jeu : la centriste Simone Tebet.

Haïti : la terreur, jusqu’où ?

En Haïti, Le Nouvelliste revient sur les funérailles, samedi, de Josette Desanclos et ses deux filles, tuées puis brûlées à Croix-des-Bouquets, une semaine plus tôt. Pas de cercueil, mais des urnes funéraires et des photos des trois femmes assassinées, écrit le journaliste qui rapporte les propos de Me Desanclos, mari et père des victimes. « La mort nous guette dans tous les coins et recoins », a-t-il déclaré. « On dirait que les Haïtiens marchent définitivement au bras avec leur cercueil et que chacun attend paisiblement d’être la prochaine victime ». Un ami de la famille renchérit : « La capitale est assiégée par des gangs avec ou sans diplôme ». « Ils nous enlèvent paisiblement, nous violent et nous tuent froidement, sans aucune crainte d’être poursuivis, arrêtés, jugés et condamnés », a-t-il déploré.

Comment sortir de la terreur instaurée par ces « bandits légaux » ? C'est la question posée en une d'Alterpresse, par Jhon Picard Biron, enseignant chercheur de l'Université d'État d'Haïti. Cette terreur est « une des conséquences directes, un des résultats, de l’instrumentalisation de voyous jouant au caïd (...) par certains leaders, mouvements et partis politiques ». « Les acteurs politiques qui n’en ont pas fait usage ne sont pas légion » et la situation « s’est amplifiée énormément au cours de cette dernière décennie d’exercice du pouvoir d’État par le PHTK (Michel Martelly, Jovenel Moïse et Ariel Henry) », précise le chercheur.

Selon lui, en « investissant l’appareil étatique, le grand banditisme, le crime organisé, s’est offert le bouclier de la légalité ». Pour lui, une « réponse efficace ne pourra être que politique avec une priorité absolue : libérer l’appareil étatique de l’emprise de la grande criminalité. Cela nécessite un large consensus socio-politique qui implique un engagement clair des acteurs politiques autour de cette priorité. Au secteur des affaires également de ne plus feindre l’ignorance ou l’innocence ».

