Les enjeux derrière la reprise des relations entre la Colombie et le Venezuela

L'ancien sénateur colombien Armando Benedetti (gauche) a été désigné comme ambassadeur au Vénézuela tandis que l'ancien ministre des Affaires étrangères vénézuélien, Felix Plasencia (droite) a été choisi pour être ambassadeur en Colombie. © CRISTIAN HERNANDEZ,GUILLERMO LEGARIA/AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Colombie et le Venezuela concrétisent la reprise de leurs relations diplomatiques. Après trois ans de rupture, les deux voisins ont renoué avec l'arrivée de leurs ambassadeurs respectifs à Caracas et Bogota. Outre une histoire commune, les deux pays ont des intérêts partagés en terme économiques, sécuritaires et stratégiques.