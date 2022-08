À la une: reprise des manifestations dans plusieurs villes d’Haïti

Revue de presse des Amériques

Depuis une semaine, des Haïtiens manifestent contre la vie chère et la mauvaise gouvernance. Lundi, le mouvement a repris de plus belle dans plusieurs villes du pays, notamment dans le département de l'Ouest. À Petit-Goâve, ces manifestations ont fait « un mort et une dizaine de blessés », selon Radio Métronome. Le Nouvelliste, qui cite Radio Kiskeya, précise que la victime était asthmatique et serait décédée à la suite de l’explosion de bombes lacrymogène lancées par la police pour disperser la foule.

Des milliers de personnes sont aussi sorties dans les rues de Miragoâne, chef-lieu du département des Nippes. Les participants parlent d'une manifestation pacifique et critiquent, dans les colonnes du Nouvelliste, la police nationale qui a tenté de disperser la marche. Le quotidien haïtien rappelle que la mobilisation a été lancée la semaine dernière par un groupe de jeunes de la commune, pour dénoncer la cherté de la vie, la rareté du carburant et l’insécurité.

Cherté de la vie, insécurité et inaction gouvernementale

Mêmes préoccupations pour les habitants de Jérémie, qui ont, eux aussi, manifesté lundi. Le mouvement, qui doit être reconduit ce mardi, a paralysé le marché, les banques et la circulation. Jérémie, où Le Nouvelliste évoque un blessé par balles. Ce mardi matin, Image 7 indique que la route nationale numéro 1 est bloquée au niveau de L’Arcahaie. Cette route mène de Port-au-Prince aux Gonaïves. Des marches ont également été organisées dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Des pneus enflammés et d'autres barricades ont été érigés à Pétion-Ville, Delmas, Nazon et dans le centre-ville de la capitale, indique Le National. Un mouvement, là encore, dispersé par la police.

Pour Le Nouvelliste dans son édito du jour, « gouvernement et opposition s'entendent pour dévorer la confiance et l'espoir ». À la flambée des prix s’ajoute le report de la rentrée scolaire, « encore une fois », « parce que l’État haïtien n’a pas pu réunir les conditions pour qu’elle ait lieu ». « Dans un silence confondant et une inaction remarquable, le gouvernement Henry laisse Haïti glisser aux confins d’un nouvel univers », écrit Frantz Duval, tandis que « les oppositions sont sur pause » elles aussi.

5,6 millions d’Haïtiens en insécurité alimentaire

Pendant ce temps, le nombre d’Haïtiens vivant en situation d'insécurité alimentaire a augmenté d’un million. Ils sont aujourd'hui 5,6 millions à en souffrir, selon la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, reçue par Le Nouvelliste. Pourtant, insiste-t-elle, « il n'y a aucune raison pour qu’Haïti souffre d’insécurité alimentaire ». « Dans un mois, personne ne peut parier que la situation sera meilleure », analyse l'éditorialiste. Alors « la confiance s’effiloche, l’espoir, comme mille confettis, est éparpillé » et le pays s'enfonce « dans un nouvel épisode de peyi lòk qui ne dit pas son nom » (« pays bloqué » en créole haïtien, ndlr).

« Ne buvez pas l'eau du robinet », prévient le gouverneur du Mississippi

L'eau de toute la ville de Jackson est impropre à la consommation, « même pour se brosser les dents », lance le gouverneur républicain du Mississippi. Jackson, c'est la capitale du Mississippi : 168 000 habitants, à qui le gouverneur promet des distributions de bouteilles d'eau. L'État d'urgence a été déclaré, peut-on lire dans le Mississippi Free Press, car la plus grande station de traitement des eaux est complètement hors service. La crue de la rivière Pearl, après de fortes pluies, serait en cause, selon Axios.

Mais en réalité, les problèmes sont bien plus anciens. Depuis un mois déjà, « des milliers de résidents de Jackson n'ont pas ou peu de pression d'eau », et impossible de savoir quand le service sera rétabli, s'inquiète Mississippi Today. Résultat : l'Université d'État du Mississippi ferme ses portes le temps, au moins, d'installer des toilettes sèches pour les étudiants.

Pour vivre heureux, vivons cachés

Toujours aux États-Unis, un gang d'Atlanta qui s'attaquait aux maisons de célébrités serait en passe d'être démantelé. Des sportifs, des artistes – comme Mariah Carey au mois de juin –, ou des influenceurs, ont été les cibles de carjacking, de kidnapping, de vol à main armée ou de cambriolages dans la région d'Atlanta en Géorgie ces derniers mois. Mais selon USA Today, 26 personnes viennent d'être inculpées, 16 sont détenues et accusés d'appartenir au gang Drug Rich. Ce gang sévit depuis 2016, ajoute le Wall Street Journal. Ses membres, reconnaissables au sigle Rx qu'ils portent sur leurs vêtements et leurs bijoux, ciblent principalement les célébrités qui affichent leur richesse sur les réseaux sociaux…

