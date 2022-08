Cuba prévoit d'en finir avec les coupures de courant d'ici la fin de l'année

Le gouvernement cubain espère mettre un terme ou au moins diminuer « d'ici la fin de l'année » les coupures de courant qui frappent la population quotidiennement, a déclaré lundi le président Miguel Diaz-Canel.

À Cuba, depuis le mois de mai, pas un jour ne passe sans délestage. « Avant la fin de l'année, nous devons (...) sortir du black-out ou le diminuer », a déclaré, lundi 29 août, le président Miguel Diaz-Canel, qui a visité plusieurs centrales thermo-électriques de l'est de pays, actuellement en cours de réhabilitation. Le président cubain a promis de chercher des fonds pour l'entretien des centrales et de promouvoir les énergies renouvelables, selon la télévision publique.

Selon la compagnie publique, l'Union nationale électrique (UNE), 95% de la production d'énergie à Cuba se fait à partir d'énergies fossiles, en majorité importées. La hausse des cours mondiaux a renchéri le coût de ces importations de 30%. Parallèlement, sur les vingt centrales électriques du pays, dix-neuf ont plus de 35 ans, a reconnu le gouvernement qui, face aux travaux de maintenance et aux pannes à répétition, a peu de marge de manœuvre.

Cet été, l'exaspération face à ces coupures à répétition a atteint un tel niveau que certains habitants de l'île n'ont pas hésité à sortir dans la rue pour protester. Des manifestations de mécontentement très rares à Cuba et plus encore depuis les protestations historiques des 11 et 12 juillet 2021 quand des milliers de Cubains étaient descendus dans la rue aux cris de « Nous avons faim », « Liberté ». Près de 500 personnes sur 700 poursuivies ont déjà été condamnées pour leur participation à ces manifestations, parfois jusqu'à 25 ans de prison, selon l'ONG Cubalex basée à Miami.

L'île traverse sa pire crise économique en trente ans, avec des pénuries croissantes de nourriture, de médicaments et de carburant.

