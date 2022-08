Les disparitions forcées minent toujours plus le Mexique

Le 30 août est la journée internationale consacrée aux victimes de disparition forcée. Selon les Nations unies, cette stratégie violente de terreur aux citoyens est une problématique mondiale, mais au Mexique, où 100 000 personnes ont disparu depuis 1964, elle a une résonance particulière depuis 2014 et la disparition, encore non résolue, de 43 étudiants.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval

En 2021, le comité contre les disparitions forcées en visite au Mexique s’est dit préoccupé par la situation mexicaine et par le phénomène de re-victimisation qui frappe les victimes et leurs familles dans un contexte où l’impunité règne. Parmi ces nombreux disparus, les 43 étudiants d’Ayotzinapa, enlevés la nuit du 26 au 27 septembre 2014. Cette affaire emblématique qui a connu un rebondissement frappant avec les nouvelles révélations récentes qui qualifient l’affaire de « crime d’État » continue de secouer le Mexique sur ce problème qui le ronge. Huit ans après, seuls les restes de trois d’entre eux ont été retrouvés.

Venus apporter son soutien aux familles lors d’une marche pour la justice, Juventina Nicolas, du collectif contre la torture et l’impunité, insiste : les recherches ne doivent pas cesser.

« Ce sont huit années de marches, de recherches, de souffrance pour les parents avec un grand sentiment d’impuissance car il n’y a toujours pas de justice. Ce qu’on veut c’est savoir où ils sont ! Où est-ce qu’ils sont ? », demande-t-elle.

« Cette guerre qu’a commencée Felipe Calderon dès 2006 et qui a amené toute cette vague de sang et de disparition forcées dans tout le Mexique nous a tous touchés directement ou indirectement », explique Angelica Orozco, membre de Forces unies pour nos disparus. L’association accompagne les familles pour affronter l’indifférence et l’inaction des autorités. Car souvent ce sont les proches eux-mêmes qui enquêtent et recherchent leurs disparus. « Notre objectif sera toujours de les trouver. On constate que ni chez la police, ni à la commission locale de recherche, il n’y a une intention de changer les choses », regrette-t-elle.

Au Mexique dans l’immense majorité des cas de disparitions forcées, aucun coupable n’est jamais puni.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne